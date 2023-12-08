Εντατικές έρευνες διεξάγει η Ελληνική Αστυνομία για να βρεθούν οι χούλιγκαν που επιτέθηκαν στη διμοιρία των ΜΑΤ στου Ρέντη και να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον αστυνομικό με ναυτική φωτοβολίδα στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού. Ο 31χρονος αστυνομικός δίνει μάχη για τη ζωή του στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ευρισκόμενος σε καταστολή και διασωληνωμένος.

Από τους μισούς από τους προσαχθέντες ελήφθησαν αποτυπώματα και DNA ενώ παράλληλα και έλεγχος για ίχνη πυρίτιδας σε χέρια και ρούχα για να εντοπιστεί ο χούλιγκαν που εκτόξευσε τη φωτοβολίδα με πιστόλι. Περίπου 200 έχουν αφεθεί ελεύθεροι από το μεσημέρι. Ανάμεσα στους συνολικά 424 που προσήχθησαν χθες από το γήπεδο, μετά τα άγρια επεισόδια, σύμφωναμε πληροφορίες του ΣΚΑΪ, είναι και 25 σεσημασμένοι για χουλιγκανικές επιθέσεις. Εκτιμάται από αστυνομικές πηγές ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

Ανάμεσα στα ευρήματα των αστυνομικών είναι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που βρέθηκε στο γήπεδο, ενώ δεν έχει βρεθεί το πιστόλι της φωτοβολίδας. Στο μαχαίρι ωστόσο έχουν βρεθεί δακτυλικά αποτυπώματα και θα γίνει ταυτοποίηση.



Η ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία κατά αγνώστων σε αυτή τη δικογραφία, που αφορά σε βαριά κακουργήματα, αναφέρει ότι οι 424 προσαχθέντες έχουν εξεταστεί ως ύποπτοι, με την ΕΛΑΣ να εστιάζει την προσοχή της σε 150 άτομα εξ αυτών για συμμετοχή στις επιθέσεις στη διμοιρία των ΜΑΤ. Πρόκειται για άτομα γνωστά στην ασφάλεια και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα οπαδικής βίας για συμμετοχή σε επεισόδια. Οι 25 από τους 150 είναι οι σεσημασμένοι.

Πλημμελείς έλεγχοι



Σε ό,τι αφορά τον αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο κλειστό “Μελίνα Μερκούρη” είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας, και για το λόγο αυτό μάλιστα, η διμοιρία των ΜΑΤ βρισκόταν όχι ακριβώς έξω από το γήπεδο, αλλά 800 μέτρα μακριά προκειμένου να μην προκαλέσει. Παρόλα αυτά, οι χούλιγκαν βγήκαν από το γήπεδο, εντόπισαν τη διμοιρία, και ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον της. Είτε είχαν μαζί τους τα πολεμοφόδια όσο βρίσκονταν στο γήπεδο ή τα είχαν κρύψει ακριβώς έξω από το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, τα πολεμοφόδια δεν εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που προηγήθκαν της αναμέτρησης. Κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν εντός του γηπέδου, εκτός από βίντεο της ΕΡΤ 3 που μετέδιδε την αναμέτρηση, και καθώς πρόκειται για ερασιτεχνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει υποχρέωση καμερών. Έχει βρεθεί υλικό από μια κάμερα εξωτερικά του γηπέδου που δεν έχει βοηθήσει.

Βαρύ κλίμα στην κυβέρνηση

Βαρύ ήταν το κλίμα στην κυβέρνηση από χθες το βράδυ μετά τα άγρια επεισόδια. Ο προβληματισμός αποτυπώθηκε και στην πρωινή σύσκεψη στο Μαξίμου, γι' αυτό και αποφασίστηκε η αυριανή διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Όλα τα σενάρια για τα πιθανά μέτρα είναι στο τραπέζι, ακόμα και τα πιο αυστηρά, και με αυτή την πρόθεση θα πάνε στο Μαξίμου πολλοί από τους συμμετέχοντες, σχολίαζαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές στον ΣΚΑΪ. Η κυβέρνηση προγραμματίζει ανακοινώσεις για τη Δευτέρα, χωρίς όμως να αποκλείεται, υπό το βάρος του γεγονότος, να ανακοινωθούν κάποια μέτρα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

