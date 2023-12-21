Μητσοτάκης: Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας

«Συντετριμμένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στην Πράγα. «Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας» προσθέτει.

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia. December 21, 2023

