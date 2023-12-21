Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης

«Συντετριμμένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στην Πράγα. «Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας» προσθέτει.

