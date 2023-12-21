Μαρινάκης: Η Ελλάδα χώρα της χρονιάς και ο Κασσελάκης επέλεξε να ασχοληθεί με ζητήματα που έχουν διαψευστεί

Απάντηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του παραθέτει τις δράσεις της κυβέρνησης αυτής της εβδομάδας, λέγοντας ότι στον αντίποδα όλων αυτών ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να ανεβάσει δύο πανομοιότυπα βίντεο για ένα ζήτημα το οποίο έχει διαψευστεί με κάθε επισημότητα

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μαρινάκη:

Από χθες μέχρι σήμερα:

Ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ από χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα

Ο Economist χαρακτήρισε τη χώρα μας ως «χώρα της χρονιάς»

Οι ελληνικές θέσεις δικαιώθηκαν στον Ecofin με τις αμυντικές δαπάνες να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος

Στη διαπραγμάτευση για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτυπώνονται πολλές επιδιώξεις της Ελλάδας, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αλληλεγγύης

Στο ίδιο διάστημα ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επέλεξε να ανεβάσει δύο πανομοιότυπα βίντεο για ένα ζήτημα το οποίο έχει διαψευστεί με κάθε επισημότητα.

Τα συμπεράσματα δικά σας.



