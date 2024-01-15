Το Πολιτικό Κέντρο ήταν το αντικείμενο της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία Prorata για το χώρο του Κέντρου στην Ελλάδα. Η έρευνα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15/1 στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου IANOS.



Η ΝΔ φαίνεται μεν να διατηρεί την κυριαρχία της στον χώρο του Κέντρου, ωστόσο με κάποια αμφισβήτηση της κυριαρχίας αυτής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα έχει χάσει από τις εκλογές μέχρι σήμερα 17% στον χώρο των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο του Κέντρου. Από το 58% στις εκλογές του Ιουνίου, σήμερα όταν ερωτώνται ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, αν αύριο διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, τη ΝΔ επιλέγει το 41%.



Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, την επιρροή του στο Κέντρο αυξάνει το ΠΑΣΟΚ το οποίο επιλέγει το 17% των κεντρώων έναντι 11% που το έπραξε στις εκλογές του Ιουνίου, ενώ ενισχυμένος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που από 7% τον Ιούνιο συγκεντρώνει σήμερα το 9%.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

Βασιλική Γεωργιάδου καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος ΕΚΚΕ

Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠ

Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος

Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ



Τη συζήτηση συντόνισε ο υπεύθυνος στρατηγικής και επικοινωνίας της Prorata, Τάσος Βασιλείου.



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.230 ατόμων στο διάστημα Δεκεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.