Έρευνα Prorata για τη «μάχη του Κέντρου» - Κυρίαρχη αλλά με απώλειες η ΝΔ - Κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ

Η ΝΔ φαίνεται μεν να διατηρεί την κυριαρχία της στον χώρο του Κέντρου, ωστόσο με κάποια αμφισβήτηση της κυριαρχίας αυτής

Κάλπη

Το Πολιτικό Κέντρο ήταν το αντικείμενο της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία Prorata για το χώρο του Κέντρου στην Ελλάδα. Η έρευνα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15/1 στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου IANOS.

Η ΝΔ φαίνεται μεν να διατηρεί την κυριαρχία της στον χώρο του Κέντρου, ωστόσο με κάποια αμφισβήτηση της κυριαρχίας αυτής. 


Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα έχει χάσει από τις εκλογές μέχρι σήμερα 17% στον χώρο των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο του Κέντρου. Από το 58% στις εκλογές του Ιουνίου, σήμερα όταν ερωτώνται ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, αν αύριο διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, τη ΝΔ επιλέγει το 41%.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, την επιρροή του στο Κέντρο αυξάνει το ΠΑΣΟΚ το οποίο επιλέγει το 17% των κεντρώων έναντι 11% που το έπραξε στις εκλογές του Ιουνίου, ενώ ενισχυμένος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που από 7% τον Ιούνιο συγκεντρώνει σήμερα το 9%.

Prorata

Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

  • Βασιλική Γεωργιάδου καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος ΕΚΚΕ
  • Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠ
  • Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος
  • Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ


Τη συζήτηση συντόνισε ο υπεύθυνος στρατηγικής και επικοινωνίας της Prorata, Τάσος Βασιλείου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.230 ατόμων στο διάστημα Δεκεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024.  

