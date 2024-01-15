Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ θεσμοθέτησης πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθάρισε απόψε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δηλώνοντας σε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οτι είναι θέση αρχής και θα το ψηφίσει χωρίς να θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές.

«Δεν είμαστε αλά καρτ δικαιωματιστές. Είμαστε υπέρ της θεσμοθέτησης του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών»., κατέστησε σαφές ο πρόεδρος του ΠΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ο κ. Ανδρουλάκης επιφυλάχτηκε να δει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε ότι επιθυμεί στη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ωστόσο έδειξε αρνητικός σε ρύθμιση τεκνοποίησης μέσω παρένθετης μητέρας.

«Εμάς μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά η αντίληψη ότι θα κάνουμε παραγγελία με όνομα και φύλο; αν είναι δυνατόν! Αυτό μας έλειπε…» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε τη πρόσφατη αναφορά του: « Δεν θα δέσουμε εμείς τα κορδόνια του κ. Μητσοτάκη»,. Οπως ανέφερε «το είπα απαντώντας αν θα θέσουμε εμείς θέμα κομματικής πειθαρχίας. Πιθανώς και κάποιοι δικοί μας βουλευτές να μην την ψηφίσουν την ρύθμιση. Αυτό που κάνω ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει η αντιπολίτευση εκατοντάδες φορές».

Επέκρινε ωστόσο τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρός τους βουλευτές της ΝΔ που διαφωνούν να απόσχουν αντί να το κατοψηφίσουν.«Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε τι θα έκανε ο ίδιος: «Θα συγκαλούσα την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος , θα άνοιγα διάλογο, θα έπειθα το κόμμα μου και θα έφερνα την διάταξη στην Βουλή και όχι να περιμένω να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης».

Πέραν του επίμαχου ζητήματος του γάμου των ομοφύλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε αιχμηρά τους πρόσφατους χαρακτηρισμούς εις βάρος του από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , Στέφανου Κασσελάκη ότι δεν θα συνεργαστεί με έναν εκβιαζόμενο πρόεδρο κόμματος: «Δεν είναι θέμα συνεργασίας. Είναι θέμα πολιτικού ήθους, αρχών και σεβασμού των πολιτών και όλου του ελληνικού λαού. Η δημοσκοπική απελπισία οδήγησε τον κ. Κασσελάκη σε αυτήν την απαράδεκτη διατύπωση. Είπε ότι είμαι εκβιαζόμενος για την υπόθεση των υποκλοπών. Είμαι ο μόνος πολιτικός σε αυτή την χώρα που έκανα ότι μπορούσα σε επίπεδο Δικαιοσύνης, εθνικής και ευρωπαϊκής. Αν εγώ που τα έκανα όλα αυτά που είμαι εκβιαζόμενος, οι άλλοι 79 που δεν έχουν κάνει τίποτα στην δικαιοσύνη, τι είναι όλοι αυτοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί της ΝΔ;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Αφού εμφανίστηκα στο πολιτικό σκηνικό, η αντιμετώπιση μου από το παρακράτος της ΝΔ ήταν να με παγιδέψουν με τις υποκλοπές. Και έρχεται ένας ακραιφνής οπαδός του κ. Μητσοτάκη, που ετοιμαζόταν να γίνει υπουργός του, να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ας αποφανθεί ο ελληνικός λαός ποιόν έχει απέναντι του ο Μητσοτάκης».

Προσδιόρισε σαφώς ως εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις Ευρωεκλογές να είναι δεύτερο κόμμα «για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη και να νικήσουμε την ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό το σενάριο εγώ υπηρετώ και όχι τους μικροανταγωνισμούς. Δεν μας απασχολεί το βέρτιγκο του ΣΥΡΙΖΑ, Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και η στάση της ΝΔ που δεν τα αντιμετωπίζει», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Σχετικά με τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας όπου τα ενοίκια ανεβαίνουν συνεχώς, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση να καταργηθεί η golden visa και να δημιουργηθεί με συγκεκριμένα μέτρα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών ασκώντας έντονη κριτική στη πολιτική της κυβέρνησης.

Οσο αφορά την ακρίβεια επέρριψε την ευθύνη πλήρως στην κυβέρνηση για τη στάση της που «ευνοεί τον πληθωρισμό της απληστίας»., όπως σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.