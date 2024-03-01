«Εντείναμε τις προσπάθειες μας για την αναγνώριση της ισότιμης κυριαρχίας και του διεθνούς ισότιμου καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, το οποίο είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα τους» υποστήριξε την Παρασκευή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα σίγουρα δεν είναι ένας πόλεμος, αλλά μια προσπάθεια γενοκτονίας. Διότι ακόμη κι ο πόλεμος έχει κάποιο νόμο, κάποιο τρόπο και κανόνες που πρέπει να τηρούνται» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, σε ομιλία του στο φόρουμ διπλωματίας της Αττάλειας.

Η Τουρκία «ακολουθεί τη βαρβαρότητα του Ισραήλ με βαθιά ανησυχία» δήλωσε, επισημαίνοντας την «απαίσια βαρβαρότητα που στοχεύει αμάχους που περιμένουν στην ουρά για βοήθεια».



Η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της στον παλαιστινιακό λαό μόνο με την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας.



Ο σχηματισμός ανεξάρτητου, κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ακεραιότητα, πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και με βάση τα σύνορα του 1967 είναι «απαραίτητος», δήλωσε ο Ερντογάν.



Οι δυτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν άνευ όρων το Ισραήλ από την αρχή είναι συνένοχοι στην αιματοχυσία με τις υποκριτικές πολιτικές τους σημείωσε.



Οι συγκρούσεις στη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη και την Ουκρανία δείχνουν ότι το σημερινό παγκόσμιο σύστημα έχουν αποτύχει, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

