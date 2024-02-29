Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στον Εθνικό Κήπο

Διευθύνων σύμβουλος στον Εθνικό Κήπο αναλαμβάνει ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέας, με απόφαση Χάρη Δούκα
Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσε και εργαζόταν στην Κρήτη.
Σπούδασε στο Αμερικανικό Κολέγιο ενώ βρέθηκε στη Βοστώνη προκειμένου να σπουδάσει οικονομικά.
