Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στον Εθνικό Κήπο

Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέας, αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στον Εθνικό Κήπο

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσε και εργαζόταν στην Κρήτη.

Διευθύνων σύμβουλος στον Εθνικό Κήπο αναλαμβάνει ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέας, με απόφαση Χάρη Δούκα

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσε και εργαζόταν στην Κρήτη.

Σπούδασε στο Αμερικανικό Κολέγιο ενώ βρέθηκε στη Βοστώνη προκειμένου να σπουδάσει οικονομικά.
 

