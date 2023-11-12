Ολοκληρώθηκε χθες- μέσα σε κλίμα έντασης - η πρώτη ημέρα της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε ηχηρή πλειοψηφία από την ΚΕ για τη διαγραφή των στελεχών.

Μετά την ομιλία του προέδρου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση η «Ομπρέλα» και οι ομάδες της Έφης Αχτσιόγλου και του Διονύση Τεμπονέρα.

Διαβάστε αναλυτικά: Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι διαφωνίες, οι αποχωρήσεις και οι αιχμές

Όπως δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποχωρώντας, ο λόγος είναι ότι δεν έγινε δεκτή από το Προεδρείο η πρότασή τους να τεθεί σε ψηφοφορία άμεσα το θέμα του δημοψηφίσματος για τις διαγραφές των στελεχών που είχε βάλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες, έως αργά το βράδυ, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της «Ομπρέλας» και της ομάδας του Δ. Τεμπονέρα, εξετάζοντας τη στάση και τα επόμενα βήματά τους.

Σήμερα η ψηφοφορία για το Σχέδιο Πολιτικής Απόφασης

Στις 11:00 το πρωί αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες της δεύτερης ημέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με την ψηφοφορία για το σχέδιο πολιτικής απόφασης και ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη.

Στην εισηγητική ομιλία του ο Στέφανος Κασσελάκης είχε θέσει με καθαρό τρόπο το θέμα των διαγραφών των στελεχών που έχει ήδη παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Σας καλώ να εκφράσουμε θέση, όχι επιθυμία. Με μία μεγάλη, ηχηρή πλειοψηφία, που δε θα αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Θέση ότι αυτά τα άτομα που έχουν πει αυτές τις ύβρεις δεν φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και δεν μπορεί να εκπροσωπούν το κόμμα», είπε ο πρόεδρος του κόμματος μεταξύ άλλων. «Και αυτή η θέση», τόνισε, «να είναι ξεκάθαρη προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία οφείλει να συνεδριάσει και να αποφασίσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας για όλες τις υποθέσεις». Σημείωσε ότι «δεν χρειάζονται μεγάλοι φάκελοι - όλα σε δημόσια θέα. Διαφορετικά, δεν έχω άλλη επιλογή από το να ζητήσω από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν. Και μπορώ πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να το κάνω με αίτημα του 15% των μελών. Θεσμικά, για σοβαρό θέμα λειτουργίας του κόμματος, όπως προβλέπει ρητά το καταστατικό».

