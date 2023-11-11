«Πρέπει να προτείνουμε την επόμενη μέρα στην ελληνική κοινωνία με βάση μια καθαρή πρόταση, για να ζουν καλύτερα οι Έλληνες πολίτες» και «αυτό είναι μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, δεν είναι μια διαδικαστική συζήτηση», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Ειδικότερα ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «η πρώτη μέρα της ΚΕ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο ερώτημα: ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας;». Είπε ότι «εκφράζεται μέσα στη συζήτηση μας μια πολύ μεγάλη αγωνία, που είναι αποτέλεσμα της ήττας των εκλογών και της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα».

«Καταλαβαίνουμε και την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας, διότι όσο εμείς συζητάμε για τα εσωτερικά μας προβλήματα, η ζωή της κοινωνίας γίνεται χειρότερη και η δημοκρατία μας και η οικονομία μας κι αυτό είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Σημείωσε ότι «άρα εμείς έχουμε μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις» και πρόσθεσε ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει με τοξικότητα ή με προσωπικούς όρους, πρέπει να προτείνουμε την επόμενη μέρα στην ελληνική κοινωνία με βάση μια καθαρή πρόταση, για να ζουν καλύτερα οι Έλληνες πολίτες».

Τόνισε ότι «αυτό είναι μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, δεν είναι μια διαδικαστική συζήτηση. Δεν μπορεί δηλαδή να απαντηθεί με συζητήσεις επί της διαδικασίας, γι' αυτό και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η δεύτερη μέρα και να έχουμε ένα πολιτικό κείμενο». «Διότι», συνέχισε, «πηγαίνοντας προς το συνέδριο οι απόψεις και οι αποφάσεις πρέπει να είναι πολιτικές, το έχει ανάγκη η κοινωνία, έχει ανάγκη να ζει καλύτερα».

«Αυτό σημαίνει πρόοδος και σε αυτή την αγωνία εμείς θα ανταποκριθούμε. Όχι με διαδικαστικές συζητήσεις, με πραγματικές πολιτικές αποφάσεις που είναι πώς θα ζει ο Έλληνας και η Ελληνίδα καλύτερα», είπε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

