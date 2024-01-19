Δένδιας στον ΣΚΑΪ 100,3: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να εξελιχθούν - Αντιμετωπίζουν μεγάλες και υπαρκτές απειλές

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να εξελιχθούν, γιατί αντιμετωπίζουν μεγάλες και υπαρκτές απειλές.Έχουμε τρεις πολέμους γύρω μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το πρότυπο που επιλέχθηκε είναι αυτό της Φινλανδίας και ότι γι' αυτόν τον λόγο θα ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στο Ελσίνκι.

Επίσης, έκανε λόγο για στρατιωτική θητεία με σκληρή εκπαίδευση, εκμάθηση των οπλικών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών και επανεκπαίδευση κατά διαστήματα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι δεν μπορούμε να είμαστε η μεγαλύτερη δυναμη στο εμπορικό ναυτικό στον πλανήτη, μία χώρα που διεκδικεί σημαίνοντα λόγο στην εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας και οποτεδήποτε υπάρχει κρίση, να παρακολουθούμε τους άλλους και να μην αρθρώνουμε λόγο.

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικών μονάδων μεικτής χρήσης που σε περιπτώσεις όπως της Θεσσαλίας, θα μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Για τους εξοπλισμούς στο Ναυτικό, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν έγινε καμία αναστολή στα συμβόλαια ή στα συστήματα για τα οποία έχουν γίνει ήδη παραγγελίες.

Επισήμανε ωστόσο ότι «το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα μπει σε μία στενή αξιολογική χρήση, ώστε το εισόδημα του Έλληνα φορολογούμενου να έχει την καλύτερη απόδοση επί του πεδίου».

«Θα υπάρχει μία προτεραιοποίηση σε παραγωγές και συμπαραγωγές, δεν θέλουμε αγορές από το ράφι» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

