Δένδιας στη Βουλή: Η Τουρκία δεν έχει μεταβάλει τις θέσεις της

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ανησυχία του για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξέφρασε ενημερώνοντας τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ο Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία μπορεί να έχει χαμηλώσει τόνους, αλλά δεν έχει αλλάξει τις θέσεις ούτε κατά κεραία.

«Η Τουρκία έχει χαμηλώσει τόνους, αλλά δεν έχει αλλάξει τις θέσεις ούτε κατά κεραία εμείς τι συμπέρασμα πρέπει να συνάξουμε; Το υφέρπον επιχείρημα είναι εκεί. Όταν προγραμματίζουμε για μια δεκαετία από τώρα, θα πρέπει να μην έχουμε ψευδαισθήσεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας πως σε μία από τις τελευταίες Navtex «η Τουρκία συνδυάζει την κυριαρχία με την ναυσιπλοΐα για πρώτη φορά».

«Ανησυχώ και ανησυχώ μάλιστα πάρα πολύ. Όταν έχω 100 εκατομμύρια ανθρώπους δίπλα μου να διατυπώνουν ισχυρισμούς αντίθετους με το Διεθνές Δίκαιο, ανησυχώ και οφείλω να εισηγηθώ στην χώρα μου τρόπους για να διατηρήσει ακέραια την εθνική της κυριαρχία. Αλλιώς εγκληματώ. Οι εισηγήσεις που κάνουμε γίνονται με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ. Δεν μπορώ να αγνοήσω την πρόκληση που διαφαίνεται πέραν του ορίζοντα», δήλωσε ο κ. Δένδιας ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, από το βήμα της αίθουσας της Γερουσίας και στην ανάγκη άμεσης μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων με τα οπλικά συστήματα που να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες μας. Και να κάνουμε μια σαφή προτεραιοποίηση. Τι μας χρειάζεται πρώτα. Έτσι κάνουμε μια συνολική αναθεώρηση του εξοπλιστικού προγράμματος για να υπηρετήσει αυτή την νέα δομή».

Ο ίδιος μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων με απόκτηση των λεγόμενων drones.

«Ενδεικτικά για να έχετε εικόνα θα προβούμε στο ΓΕΕΘΑ σε νέο κλάδο, θα δημιουργήσουμε διοικητική δομή για συστηματική ενσωμάτωση χρήσης αυτόνομων συστημάτων, drones», είπε και πρόσθεσε: «θα προβούμε σε ίδρυση κοινού σώματος πληροφορικής με αντικείμενο και την τεχνική νοημοσύνη για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών».

Σχετικά πάντως με την στρατιωτική θητεία, ο κύριος Δένδιας υποστήριξε πως είναι απολύτως υποχρεωτικό να αλλάξει η αντίληψη περί αγγαρείας που υπάρχει με την προσφορά επαρκούς εκπαίδευσης στους στρατεύσιμους.

«Σε εθελοντική βάση αρχικά, θα υπάρξει επανάκληση και επανεκπαίδευση στις μονάδες» εξήγησε, προσθέτοντας πως θα υπάρξει όφελος και για τους στρατεύσιμους καθώς σκοπός είναι η πιστοποίηση δεξιοτήτων που θα αποτελεί επαγγελματικό προσόν.

