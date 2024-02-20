Δένδιας: Ιδρύεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής με αντικείμενο και την τεχνητή νοημοσύνη

«Ο τομέας της Εθνικής 'Αμυνας έχει ανάγκη από μια βαθιά μεταρρύθμιση, διότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώνεται το διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και η περιφερειακή κατάσταση, έχουν δραματικά επιδεινωθεί, έχουν αλλάξει δε συνολικά», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, αναφερόμενος στις συγκρούσεις των τελευταίων ετών, αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες συμβατικές και υβριδικές απειλές. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, για την πολιτική του τομέα της ευθύνης του και τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Πρέπει να προσαρμόσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις στις σύγχρονες συνθήκες, είπε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε ότι «απαιτείται αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και εξορθολογισμός της λειτουργίας τους. Συνακόλουθα, απαιτείται η επιλογή οπλικών συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δομή». Θα πρέπει επίσης, είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, να υπάρχει σαφής προτεραιοποίηση και υπό την έννοια αυτή, γίνεται συνολική αναθεώρηση του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας, ώστε να υπηρετήσει τη νέα δομή. «Θα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό πιο ευέλικτο σχήμα, το οποίο θα έχει επαρκή στελέχωση και ενεργό εξοπλισμό», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας που ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής της Βουλής ότι με σοβαρότητα, βλέπει το υπουργείο και τον εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών, τη χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών.

Ο κλάδος μετεξέλιξης, καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας

Ενδεικτικά, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε ότι το ΓΕΕΘΑ θα δημιουργήσει έναν νέο κλάδο, τον «κλάδο μετεξέλιξης, καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας» και ότι θα γίνει μια νέα διοικητική δομή, για τη συστημική ενσωμάτωση της χρήσης των αυτόνομων συστημάτων.

«Υπάρχουν αυτόματα συστήματα που ίπτανται, υπάρχουν αυτόνομα συστήματα στο έδαφος, υπάρχουν αυτόνομα συστήματα στη θάλασσα, και υπάρχουν και αυτόνομα συστήματα κάτω από τη θάλασσα», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και πρόσθεσε ότι στη νέα δομή θα υπάρξει Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Κατασκευών. Οι ειδικές μονάδες που θα δημιουργηθούν θα έχουν και τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση που θα τις κάνει να μπορούν να ανταποκριθούν σε διττό ρόλο, δηλαδή μονάδες των ΕΔ που θα μπορούν να βοηθήσουν την Πολιτική Προστασία και την κοινωνία, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες ιδρύεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής, που θα έχει στο αντικείμενο του και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να είναι δυνατό η εθνική άμυνα να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών. Θα δημιουργηθεί Τμήμα Πληροφορικής και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, όπως είπε.

Αναφερόμενος στα οπλικά συστήματα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε ότι προτεραιότητα είναι η «ομογενοποίηση», κατά το δυνατόν, των τύπων των αεροσκαφών, θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα του στόλου των μεταγωγικών αεροσκαφών, να γίνει συντήρηση του στόλου των ελικοπτέρων. Προτεραιότητα είναι και ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών ή μέρους τους, αλλά και η ομογενοποίηση των αυτόνομων ιπτάμενων συστημάτων. «Πρέπει να προχωρήσουμε σε αποκτήσεις και νέων συστημάτων, να ολοκληρώσουμε δηλαδή την απόκτηση των Rafale, να προχωρήσουμε στα ήδη παραγγελθέντα ελικόπτερα Romeo. Για το Πολεμικό Ναυτικό υπάρχει μια έναρξη αξιολόγησης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκευής και ναυπήγησης των φρεγατών Constellation», είπε ο κ. Δένδιας.

Εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Τις επόμενες ημέρες, εξάλλου, κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας. «Υπάρχει η αντίληψη της αγοράς συστημάτων έτοιμων πλατφορμών από το εξωτερικό. Δεν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει αύριο το πρωί στην κατασκευή μεγάλων πλατφορμών δικών της. Όμως υπάρχουν επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα, αναφέρομαι στο παράδειγμα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και χωρών μελών της ΕΕ, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και ενημέρωσε ότι θα συσταθεί ένας ενδιάμεσος φορέας του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας. «Τα επιτελεία διατυπώνουν τις ανάγκες τους, το συγκεκριμένο κέντρο τις προκηρύσσει, και χρηματοδοτεί την κατασκευή πρωτοτύπων. Η κατασκευή πρωτοτύπων εφόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΕΔ, χρηματοδοτείται στη συνέχεια», είπε ο Νίκος Δένδιας και τόνισε ότι η υπάρχουσα αμυντική βιομηχανία οφείλει να εξυγιανθεί. «Έχει γίνει μια μεγάλη παρέμβαση στην ΕΑΒ. Θέλω να είμαι σαφής, χωρίς την ΕΑΒ δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Γι΄αυτό η ΕΑΒ πρέπει οπωσδήποτε να εξυγιανθεί. Η ΕΑΒ είναι μια αμαρτία δεκαετιών. Αν δείτε τον ισολογισμό της, με τις παρατηρήσεις των ορκωτών, θα καταλάβετε τι εννοώ. Πήρα το πολιτικό ρίσκο να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας το θέμα της ΕΑΒ. Τοποθετήσαμε ένα ΔΣ γενικής αποδοχής. Αναμένω από αυτό το ΔΣ την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, την εξυγίανση του προϋπολογισμού της και την εκτίμηση για το πως μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε ο κ. Δένδιας. Στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ο υπουργός είπε πως η εκτίμηση είναι πως η κατάσταση δεν είναι καλή, πρόκειται για έντονα ζημιογόνα επιχείρηση και θα πρέπει να αναζητηθεί αν υπάρχουν δυνατότητες να διασωθεί και να εξελιχθεί, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη στον κόσμο, για την παραγωγή πυρομαχικών. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου υπάρχει ιδιώτης επενδυτής, το Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει μέσα πλοία, αλλά είναι αυτονόητο ότι υπάρχει κατασκευαστικό και επισκευαστικό έργο για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Θητεία - Εκπαίδευση

Αναφερόμενος στη θητεία, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε πως πρέπει να προσφέρεται επαρκής εκπαίδευση στους στρατεύσιμους και επίσης, καταρχήν σε εθελοντική βάση, να υπάρχει επανάκληση σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανεκπαίδευση στις μονάδες, ώστε να έχουμε έναν τέτοιο αριθμό που μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Ως αρχική προσέγγιση έχει επιλεγεί το Φιλανδικό μοντέλο, είπε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να υπάρχει και πιστοποίηση δεξιοτήτων, που θα αποτελεί επαγγελματικό προσόν.

Παράλληλα επανεξετάζεται η εξέλιξη της καριέρας των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, ώστε να είναι και αποδοτικότερη και καλύτερη.

Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία μιας ενιαίας δομής αμυντικής επιστήμης. Θα υπάρχει μια ομπρέλα που θα χειρίζεται και τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ικάρων, τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων κλπ, στις οποίες θα δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και να κάνουν έρευνα.

Για τη βελτίωση της ζωής των στελεχών έχει εκπονηθεί το πρόγραμμα 1400 κατοικιών σε όλη την επικράτεια. Σε πρώτη φάση, θα ξεκινήσει η κατασκευή 700 κατοικιών στα νησιά και τον Έβρο, όπου η ανάγκη στέγασης είναι πολύ ζωτική, ανέφερε ο κ. Δένδιας.

