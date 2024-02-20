Το γάντι στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που τις προηγούμενες ημέρες είχαν δείξει πρόθεση αμφισβήτησης έριξε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν λειτουργικά και δομικά προβλήματα. Είναι το μήνυμα που λαμβάνω από τα μέλη.

Οι κομματικές αυτές δομές ανήκουν σε μια άλλη συγκυρία. Θα κάνω τις προτάσεις μου για καταστατικές αλλαγές όταν γίνει το καταστατικό συνέδριο που θα είναι συνέδριο επανίδρυσης».

Το καταστατικό Συνέδριο είναι προγραμματισμένο για το Φθινόπωρο.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεν είναι ζήτημα προσωπικό αυτό που θα πω, ωστόσο αν δεν μπορείτε να πείτε ότι με εμπιστεύεστε τότε πείτε ποιον θέλετε. Αν δεν με εμπιστεύεστε ζητώ αναβάπτιση της βούλησης και εντολής των μελών».

Κλείνοντας ανέφερε: «Να πάμε στις εθνικές εκλογές χωρίς την μόνιμη αμφισβήτηση. Δεν προτίθεμαι να γίνω Ιφιγένεια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, παρά τις αντιδράσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφασή του να αναρτήσει το ερωτηματολόγιό του για το μέλλον του κόμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται η αλλαγή ονόματος, λογοτύπου και ταυτότητας του κόμματος.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του έξω από την Κουμουνδούρου, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα» και καταφέρθηκε εναντίον των Μέσων Ενημέρωσης που «κάνουν προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ».

Συγκεκριμένα ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Διαβάζω το Πρώτο Θέμα που λέει ‘χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης στο Σύνταγμα, ανέβηκε σε τρακτέρ'. Πόσο ψέμα μπορεί να είναι αυτό, χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήμουν εκεί μαζί τους. Επιτέλους αυτή η προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώνει. Από όλα τα μίντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

