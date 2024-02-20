Κασσελάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την συμμετοχή του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη.
Σημειώνεται ότι στην χθεσινή συνεδρίαση ο κ. Κασσελάκης απουσίαζε και έστειλε επιστολή. Ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έφθασαν στην Κουμουνδούρου από το Σύνταγμα, όπου συμμετείχαν στο συλλαλητήριο των αγροτών.
Κατά την προσέλευσή του ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε δήλωση στις κάμερες και καταφέρθηκε εναντίον των Μέσων Ενημέρωσης που «κάνουν προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ».
Συγκεκριμένα ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Διαβάζω το Πρώτο Θέμα που λέει ‘χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης στο Σύνταγμα, ανέβηκε σε τρακτέρ'. Πόσο ψέμα μπορεί να είναι αυτό, χωριστά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήμουν εκεί μαζί τους. Επιτέλους αυτή η προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώνει. Από όλα τα μίντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα».
