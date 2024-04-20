Η διαδικασία ώστε ο εναέριος χώρος της Ελλάδας να καταστεί σε διάστημα λίγων ετών από σήμερα, αδιαπέραστος, έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Μέσω της στροφής που επιχειρούμε στις νέες τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, έχουμε εντάξει την ανάπτυξη της άμυνας σε από αέρος επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων από drones, στο νέο οικοσύστημα αμυντικών τεχνολογιών, του υπό ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ), όπως και στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) ανέφερε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο υπουργός, αποτελεί προτεραιότητά μας η εξάλειψη τυχόν υστερήσεων σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, με τη δημιουργία αντιαεροπορικού «Θόλου» και «Θόλου» αντι-drones, που θα προστατεύει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Για την επιχείρηση «Ασπίδες», υπογράμμισε ότι το πλήρωμα της φρεγάτας «Ύδρα», «επιδεικνύει εξαιρετικό επαγγελματισμό υπό δύσκολες συνθήκες και παραμένει σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή».

«Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει εκτελέσει δεκάδες αποστολές εγγύς προστασίας σε εμπορικά πλοία και αρκετές αποστολές monitoring, προστατεύοντας εμπράκτως την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή» συνέχισε.

Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το επιχειρησιακό στρατηγείο των «Ασπίδων» βρίσκεται στην Ελλάδα, με διοικητή τον Έλληνα υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη, ενώ όσον αφορά το πότε θα επιστρέψει στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας η φρεγάτα «Ύδρα» και το πότε θα αντικατασταθεί από άλλη φρεγάτα που διαθέτει επίσης τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, «αυτό αναμένεται να συμβεί εντός του επόμενου μήνα».

Για τα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι «η νηνεμία επί του πεδίου είναι σαφώς καλοδεχούμενη» αλλά δεν α παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξει όταν αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δραστηριότητα ο Πρόεδρος Ερντογάν».

Για το μοντέλο της θητείας, είπε ότι «επανεξετάζεται, με στόχο ριζικές αλλαγές, όχι στον χρόνο της ή στην αντικατάσταση των στρατεύσιμων από επαγγελματικά και μόνο στελέχη, ενδεχόμενο το οποίο απορρίπτουμε, καθώς πιστεύουμε στον στρατό των πολιτών, αλλά για να αποτελεί ποιοτικό χρόνο και όχι 'χαμένο', όπως πιστεύει σημαντική μερίδα των νέων μας σήμερα». «Με μια εκπαίδευση ταχύρρυθμη, αλλά αποτελεσματική, στα πρότυπα της εκπαίδευσης των στρατεύσιμων στη Φινλανδία, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω κατά την επίσκεψή μου στη χώρα» εξήγησε.

Για τις ευρωεκλογές, είπε ότι «το ενδεχόμενο να θεωρήσουν οι πολίτες ότι οι ευρωεκλογές είναι μία 'δημοσκόπηση', είναι υπαρκτό, όπως συμβαίνει σε κάθε εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν εκλέγεται κυβέρνηση».

«Στη συγκυρία αυτή όμως, κατά την οποία οι δυνάμεις του λαϊκισμού καραδοκούν για μια δυναμική επανεμφάνισή τους, οφείλουμε ως Νέα Δημοκρατία να θέσουμε το διακύβευμα, το οποίο ξεπερνά τον ορίζοντα των συγκεκριμένων ευρωεκλογών, της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας» κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.