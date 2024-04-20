Κοντογεώργης: Να μην επιτρέψουμε την αναβίωση του λαϊκισμού

Από το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Ελλάδα ξεκίνησε η συνέντευξη, στο ertnews, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη: «Η προσοχή μας ήταν στραμμένη στη Θεσσαλία», διαβεβαίωσε εξ αρχής προσθέτοντας ότι ήταν σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία. Στη συνέχεια, όμως, ξεδίπλωσε τη βεντάλια των κυβερνητικών δράσεων για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα: «Την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Υποδομών θα παρουσιάσει το σύνολο των έργων που θα εκκινήσουν στη Θεσσαλία, σε κάθε περιφερειακή ενότητα και δήμο που επλήγη». Πρόκειται για έργα του Υπουργείου Υποδομών, που αφορούν το οδικό δίκτυο και την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Επιπροσθέτως, «στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η συζήτηση για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, που θα φέρει εις πέρας ένα μέρος του master plan, κυρίως ως προς τα αντιπλημμυρικά, αλλά όχι μόνον». Συγχρόνως δε, «προχωράει το πρόγραμμα κρατικής αρωγής και ενίσχυσης των αγροτών για τις ζημιές που υπήρξαν».

Στο πρόβλημα των τιμών, «η ακρίβεια είναι και παραμένει», αναγνώρισε εισαγωγικώς. Παρά την πρόοδο - η οποία «αποτυπώθηκε και χθες, με την αναβάθμιση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's» - ο κόσμος δεν την εισπράττει στο σύνολό της, προσέθεσε ο Θ. Κοντογεώργης.

Όμως, στο σημείο αυτό της συνέντευξης, παρέθεσε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από τους ελέγχους: «Μόνο τον Απρίλιο έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα περίπου 4 εκατ. σε αρκετές επιχειρήσεις», υπογράμμισε. Συν τοις άλλοις, «τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αναβαθμισμένη πλατφόρμα του e-Καταναλωτή», στην οποία ο αγοραστής θα διαπιστώνει πού υπάρχουν φθηνότερες τιμές σε συγκεκριμένο προϊόν. Ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η «σταθερή πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων, αύξηση του κατώτατου μισθού», η οποία είναι «μια απάντηση και σε αυτήν την κρίση».

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν συναινεί στις προτάσεις των κομμάτων για μείωση σε φόρους (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ΦΠΑ), ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγόρησε, εν πρώτοις, την αντιπολίτευση ότι «έχει μια εύκολη ρητορική σε αρκετά πράγματα».

Ενώ στη συνέχεια επιχειρηματολόγησε ότι σε επτά ευρωπαϊκές χώρες - με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την Ισπανία - χάθηκε στη διαδρομή η μείωση του ΦΠΑ και επανήλθαν σε υψηλότερες τιμές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους έμμεσους φόρους, συμπλήρωσε.

Ενώ ένα άλλο σημείο κριτικής του ήταν ότι «όταν η αντιπολίτευση κάνει τέτοιες προτάσεις, θα πρέπει να μας λένε πόσο κοστολογημένες είναι και από πού θα αναπληρώσουν (σ.σ. τα απωλεσθέντα έσοδα). Δεν το κάνουν για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε».

Παρέθεσε δε, και άλλα εργαλεία, όπως τους ελέγχους στα περιθώρια κέρδους των μεσαζόντων, το «καλάθι του νονού», το «καλάθι του Πάσχα». Εκτός των παραπάνω, «με τα μέτρα που έχουμε λάβει, προσδοκούμε ότι και στα νωπά, που είχαμε μια μείωση, αλλά και στα υπόλοιπα είδη πρώτης ανάγκης σε επίπεδο τροφίμων, σταδιακά θα έχουμε και εκεί αποκλιμάκωση. Αυτό που πετυχαίνουμε, είναι ο ρυθμός αύξησης να μην είναι τόσο σημαντικός όσο ήταν πριν. Το πρόβλημα δεν λύνεται», ανέφερε ακόμη με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «ο καταναλωτής είναι πια περισσότερο ψυλλιασμένος, οι καταγγελίες από τους καταναλωτές έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το μηχανισμό και υπάρχει πλέον σύντομος χρόνος απόκρισης».

Αλλάζοντας θέμα, τις επικείμενες ευρωεκλογές, εξήγησε ότι «ένα μεγάλο μέρος, 70% ως 80%, των αποφάσεων που αφορούν την καθημερινότητα μας, λαμβάνονται στο ευρωκοινοβούλιο. Οι εκπρόσωποι μας εκεί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο». Εξ άλλου, «είναι μια εθνική κάλπη, παρόλο που είναι ευρωκάλπη, το αποτέλεσμα έχει αντανάκλαση στους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς».

Συμπληρωματικώς, οι ευρωεκλογές είναι «μια εθνική κάλπη με ευρύτερα διακυβεύματα, γι' αυτό και η συμμετοχή πρέπει να είναι ισχυρή. Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν», προέτρεψε τους ψηφοφόρους ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Και, βάζοντας τον πήχη για τη ΝΔ, στο «όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα», παρατήρησε ότι ναι μεν, «οι ευρωεκλογές έχουν πάντα μια ιδιαιτερότητα», αλλά, συνέχισε, «πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα αξιολογήσει τη δουλειά που έχει γίνει, πέραν του 2019 - 2023, και τον πρώτο αυτό χρόνο της δεύτερης τετραετίας».

Κατά τον Θ. Κοντογεώργη, «η Ευρώπη είναι το καλύτερο περιβάλλον για τα συμφέροντά μας, ο κόσμος ξέρει ότι εκεί χρειάζεται διαπραγματευτική ικανότητα και αξιοπιστία -κι αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει πετύχει. Πρέπει να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το κεκτημένο αυτής της περιόδου. Αυτό είναι το διακύβευμα. Όσο μεγαλύτερο (είναι) το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η δυνατότητα να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον».

Σε ερώτημα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες, ως κορυφαία προσδιόρισε τη «σταδιακή αύξηση των εισοδημάτων και την ταυτόχρονη μείωση των ανισοτήτων». 'Αλλες προτεραιότητες είναι ο δικαστικός χάρτης, ο οποίος συζητείται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, τα θέματα περιβάλλοντος (δασικά και αυθαίρετη δόμηση), με το αντίστοιχο νομοσχέδιο επίσης. Αλλά και προκλήσεις που «έχουμε μπροστά μας», όπως η κλιματική κρίση και προσαρμογή. Τέλος, «υγεία και παιδεία συνεχίζουν να είναι απόλυτες προτεραιότητες».

Κλείνοντας με τις δημοσκοπήσεις και το «γαλάζιο» ευρωψηφοδέλτιο, αφού επεσήμανε ότι «η υποψηφιότητα του κ. Μπελέρη έχει ένα συμβολισμό», συμπλήρωσε λέγοντας: «Η όλη σύνθεση του ευρωψηφοδελτίου - άνθρωποι από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και την ομογένεια, με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, άνθρωποι που συνενώνονται σε αυτήν την κοινωνική και πολιτική συμμαχία του προοδευτικού πατριωτισμού, του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού - δίνει και το σύνθημα πώς θα πορευθούμε στις εκλογές. Κανείς πολίτης δεν είναι δεδομένος, όλες οι κάλπες ξεκινούν με το να είναι άδειες, εμείς θα παρουσιάσουμε αυτά που έχουμε κάνει και θέλουμε να κάνουμε την επόμενη περίοδο για τη χώρα μας».

Και, εν κατακλείδι, «οι πολίτες θα αξιολογήσουν και τις αντίθετες προτάσεις - αν αυτές υπάρχουν, γιατί αυτή τη στιγμή ακούμε μόνο μια στείρα αντιπολίτευση και ένα λαϊκισμό που δεν πρέπει να αναβιώσει. Πράγματα που μας κόστισαν στο παρελθόν δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αναβιώσουν», ζήτησε κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.