Παπανώτας για Κασσελάκη: Καλό παιδί για καμιά μπύρα σε μπαρ, δεν κάνει για ηγέτης

Πυρά εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, εξαπέλυσε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Παπανώτας, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας, απαντώντας σε σχόλιο ακολούθου του στο Instagram για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε: «Καλό παιδί αλλά για καμιά μπύρα σε κάνα μπαράκι. Όχι, για ηγέτης».

Αναλυτικά, η απάντηση του Δημήτρη Παπανώτα

«Αλήθεια; Με έβγαλε εμένα ρατσιστή, ξεπερασμένο, μισογύνη, και απαράδεκτο και μετά το... μετάνιωσε; Και αύριο σαν πρωθυπουργός θα μιλάει με Ερντογάν και ηγέτες μεγάλων δυνάμεων κι εμείς θα του έχουμε εμπιστοσύνη; Και αν μπει μέσα η Μπεκατώρου και του πει "ή εγώ ή ο Ερτογάν " τι θα γίνει; Πόλεμος; Άσε ρε φίλε... Καλό παιδί αλλά για καμιά μπύρα σε κάνα μπαράκι. Όχι για ηγέτης...»

Πηγή: skai.gr

