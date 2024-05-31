Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές και τις νικήτριες των βραβείων LIFE 2024

Χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες των φετινών βραβείων LIFE.

Τα βραβεία LIFE απονέμονται σε αναγνώριση των πλέον καινοτόμων, εμπνευσμένων και αποτελεσματικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ σε τρεις κατηγορίες: προστασία της φύσης, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής και κλιματική δράση.

Οι φετινοί νικητές επελέγησαν ανάμεσα σε έργα LIFE που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την ΕΕ και περιλαμβάνουν έργα για την αποκατάσταση ποταμών, την παραγωγή ζωοτροφών από πρωτεΐνες εντόμων και τη φύτευση δένδρων για τη δημιουργία πιο δροσερών πόλεων.

Το βραβείο LIFE για τη Φύση απονεμήθηκε στο έργο LIFE Flusserlebnis Isar, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ποταμού Ίζαρ και της κοιλάδας του μέσω μιας μοναδικής συνεργασίας μεταξύ των βαυαρικών αρχών διαχείρισης των υδάτων και προστασίας της φύσης.

Το βραβείο LIFE για την Κυκλική Οικονομία και την Ποιότητα Ζωής απονεμήθηκε στο έργο LIFE Waste2Protein, το οποίο αναπτύσσει πιλοτικά καινοτόμες ζωοτροφές από πρωτεΐνες εντόμων που παράγονται από οργανικά απόβλητα, ως μια βιώσιμη εναλλακτική στα ιχθυάλευρα και το σογιάλευρο.

Το Βραβείο LIFE για την Κλιματική Δράση απονεμήθηκε στο έργο LIFE TreeCheck, το οποίο βοηθάει τις πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αξιοποιώντας υποδομές πρασίνου για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Τα νικητήρια έργα επέλεξαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της Επιτροπής των Περιφερειών και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατόπιν δημόσιας ψηφοφορίας, το Βραβείο των Πολιτών απονεμήθηκε στο έργο Guardians Life+ Nature για την καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων, όπως η απόρριψη αποβλήτων και η θανάτωση άγριων ζώων στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Τέλος, στο έργο Freshabitat LIFE IP απονεμήθηκε βραβείο μιας νέας ειδικής κατηγορίας που προστέθηκε φέτος για την αναγνώριση του ζωτικού και απαραίτητου ρόλου του καθαρού νερού στη ζωή των Ευρωπαίων.

Κορίνα Γεωργίου

