Ισραήλ: Η Γαλλία να υπαναχωρήσει από την απαγόρευση στην Eurosatory

Ο Μπένι Γκαντς, μέλος του υπουργικού συμβουλίου πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε σήμερα από τη Γαλλία να "υπαναχωρήσει" από την απόφασή της να ακυρώσει τη συμμετοχή ισραηλινών αμυντικών βιομηχανιών στη διεθνή έκθεση για την άμυνα Eurosatory, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου βορείως του Παρισιού.

"Συζήτησα με τον πρωθυπουργό" της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, γράφει ο Γκαντς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ. "Υπογράμμισα ότι αυτή η απόφαση θα ανταμείψει στο τέλος την τρομοκρατία και ζήτησα από τη Γαλλία να υπαναχωρήσει από αυτή την απαγόρευση", προσθέτει ο Γκαντς έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

