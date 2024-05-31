Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε το νέο ισραηλινό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, προτρέποντας τη Χαμάς να το αποδεχθεί και τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί» αυτή η ευκαιρία για μια συμφωνία.

Η πρώτη φάση θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων και προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Σε αυτή τη φάση της συμφωνίας οι Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων, το Ισραήλ και η Χαμάς θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση, που προβλέπει τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών. Εφόσον οι διαπραγματευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο επεκταθούν πέρα των έξι εβδομάδων, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται στη ζωή και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Στην τρίτη φάση της πρότασης προβλέπεται η εκπόνηση ενός μεγάλου σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η πρόταση πλέον βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως θα υπάρξουν διαφωνίες εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εντός της κυβέρνησης, καλώντας ωστόσο την ισραηλινή ηγεσία να υποστηρίξει το σχέδιο και να αντισταθεί στις πιέσεις των διαφωνούντων.

«Ξέρω ότι ορισμένοι στο Ισραήλ, ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο», τόνισε ο Μπάιντεν, προτρέποντας την ισραηλινή ηγεσία να στηρίξει τη συμφωνία, παρά τις πιέσεις που ενδεχομένως θα δεχτεί. «Ζητώ από τους Ισραηλινούς να κάνουν ένα βήμα πίσω και να σκεφθούν τι θα συμβεί αν χαθεί αυτή η στιγμή», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι η Χαμάς δεν είναι πλέον σε θέση να διαπράξει άλλη μια επίθεση σαν αυτήν της 7ης Οκτωβρίου 2023. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος για το Ισραήλ να απομονωθεί περαιτέρω διεθνώς, αν συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα ό,τι χρειάζεται για να αμύνεται.

Η ισραηλινή πρόταση έχει μεταφερθεί ήδη στο Κατάρ και τη Χαμάς και οι μεσολαβήτριες χώρες, το Κατάρ και η Αίγυπτος, εργάζονται για να εξασφαλίσουν τη διαβεβαίωση ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, συνέχισε.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, υπενθυμίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν βιώσει μια «κόλαση» και «πάρα πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.