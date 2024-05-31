Η παρουσιάστρια τον υποδέχτηκε με πολύ κέφι και υπό τους ήχους της πολύ μεγάλης επιτυχίας του «Τι τι» ενώ ο ίδιος μπήκε στο στούντιο γεμάτος διάθεση να μιλήσει για όλα. Την αποχή του από το τραγούδι για πολύ μεγάλο διάστημα, τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση λίγο μόλις καιρό μετά τη θριαμβευτική συμμετοχή του το 2010 στην Eurovision με το πολύ πετυχημένο «Opa» που πήρε τότε στο Όσλο την 8η θέση.

Ακόμα ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε και για τη συνεργασία που είχε το χειμώνα με την Έλντα Πανοπούλου, η οποία του άφησε πολύ όμορφη γεύση αλλά και για το καλοκαίρι που θα τον βρει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον NIVO και τον Δημήτρη Χρυσοχοϊδη, για ένα «καλοκαιρινό πάρτι», όπως δήλωσε.

Αλλά όταν η κουβέντα κατευθύνθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εκείνον και την αδερφή του ο Γιώργος Αλκαίος αρχικά έδειξε έκπληκτος σχετικά με το θέμα.

«Τον γνωρίζεις τον Γιώργο;», τον ρώτησε η Φαίη και ο Αλκαίος είπε: «Φυσικά! Πολλά χρόνια… Κατ’ αρχάς, είναι καλλιτεχνάρα».

Και συνέχισε: «Δύναμη θέλω να του πω, διότι δεν ξέρω και τι ακριβώς έχει συμβεί. Μήπως ξέρετε εσείς;», ρώτησε απευθυνόμενος στους συνεργάτες της Φαίης.

Αμέσως μετά ρωτήθηκε για τη συνεργασία καλλιτεχνών με συγγενείς και η ατάκα του ήταν to the point: «Ο κόσμος λέει να μην κάνεις δουλειές με την οικογένεια και μάλλον έχει δίκιο» Και ανέφερε τη λαϊκή παροιμία: «Μοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Μπορείς να χορεύεις μόνος σου;».

Πηγή: skai.gr

