«Όποιος επιθυμεί έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος θα σκύβει ενοχικά το κεφάλι μπροστά σε εντολοδόχους του Μαξίμου - στελέχη της ΝΔ που υποδύονται τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους, να ξέρει ότι δεν είμαι εγώ αυτός», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.
«Έτσι χτίστηκε η προπαγάνδα τόσων χρόνων. Με την Αριστερά να γυρνάει από σεβασμό και το άλλο μάγουλο στη λάσπη ενός αδίστακτου καθεστώτος», σημειώνει και συνεχίζει:
«Έτσι έγινε το μαύρο - άσπρο. Έτσι διαβρώθηκαν συνειδήσεις. Έτσι το ψέμα νίκησε την αλήθεια».
«Θα μου πείτε, "μόνος σου θα τα βάλεις με το πανίσχυρο σύστημα προπαγάνδας του Μητσοτάκη;". Ναι, είναι η απάντηση. Είμαι αποφασισμένος να σπάσω το απόστημα. Πέντε χρόνια ήταν αρκετά», καταλήγει.
