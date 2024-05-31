Επίθεση από τον γιο του Τζον Λένον στον πρίγκιπα Χάρι: Είναι ηλίθιος

«Φαρμάκι» στάζει ο γιος του Τζον Λένον, Σον, κατά του πρίγκιπα Χάρι

Οπως αναφέρει η Daily Mail, ο 48χρονος Σον προέβη αρχικώς σε λογοπαίγνιο για τον τίτλο του βιβλίου του Χάρι, «Spare», γράφοντας «Spare Me» δηλαδή, λυπήσου με.

Ο μουσικός επέμεινε ότι έκανε απλώς ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του βιβλίου, αλλά δεν έμεινε εκεί μη διστάζοντας να τον χαρακτηρίσει ηλίθιο και άξιο κοροϊδίας που «θα είναι μια χαρά».

«Στην πραγματικότητα γνωρίζω ότι έχουμε κοινά. Συναντηθήκαμε μια φορά. Αυτό ήταν πριν συνειδητοποιήσω ότι ήταν ηλίθιος».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενοχλήθηκαν πάντως από την «αιχμηρή» γλώσσα του Σον αναφέροντας τις τραγωδίες που έχει περάσει.

«Είναι πολύ λυπηρό. Δεν τον μισώ. Είναι η βλακεία που με ενοχλεί».

Και πρόσθεσε: «Επειδή έκανα ένα αστείο δεν σημαίνει ότι δεν τον συμπονώ. Στην πραγματικότητα, τον συμπονώ. Επίσης, γι' αυτό είμαι πολύ απογοητευμένος με τις προοπτικές του. Ήλπιζα ότι θα ήταν πιο έξυπνος».

Ο Σον απάντησε, επίσης, σε έναν θαυμαστή του Χάρι που τον υπερασπίστηκε, υπονοώντας ότι ο Σον ζηλεύει που ο πρίγκιπας είναι συγγραφέας μπεστ σέλερ.

«Δεν με νοιάζει, αλλά κέρδισα ένα Όσκαρ φέτος, οπότε… νομίζω ότι τα πάω καλά», είπε.

Πηγή: skai.gr

