Ο Νίνο τραγούδησε το «μέχρι τέλους» και ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ

Ο Νίνο ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ, τραγουδώντας το «μέχρι τέλους» πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη και στο πλαίσιο της φιέστας των πράσινων για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Νίνο στη φιέστα

Υπέροχη ατμόσφαιρα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού για τα playoffs της Stoiximan Basket League, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Άρη.

Αφού ανέβηκαν στην οροφή του γηπέδου τα λάβαρα για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, την παράσταση έκλεψε ο Νίνο, ο οποίος βγήκε στο παρκέ και τραγούδησε το «μέχρι τέλους», προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους φίλους των «πράσινων».

