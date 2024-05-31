Υπέροχη ατμόσφαιρα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού για τα playoffs της Stoiximan Basket League, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Άρη.

Αφού ανέβηκαν στην οροφή του γηπέδου τα λάβαρα για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, την παράσταση έκλεψε ο Νίνο, ο οποίος βγήκε στο παρκέ και τραγούδησε το «μέχρι τέλους», προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους φίλους των «πράσινων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.