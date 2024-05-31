Ανάβαση στα 4.167 μέτρα για τα παιδιά της «Φλόγας»

Στις 5 Ιουνίου, πριν βγει ο ήλιος, ο Γιώργος Καισαρίδης αναμένεται να ξεκινήσει την ανάβαση της ψηλότερης κορυφής του βουνού Άτλας, Τούμπκαλ, στο Μαρόκο.

'Οταν θα φτάσει στα 4.167 μέτρα θα ξεδιπλώσει τη σημαία της «Φλόγας», του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και το μήνυμα θα σταλεί για την ενίσχυση των παιδιών του Συλλόγου, για τα οποία άλλωστε γίνεται η όλη προσπάθεια.

«Η κοινωνία που ζούμε είναι σκληρή. Έχουμε τα πάντα και δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω μας. Αυτά που θεωρούμε δεδομένα για πολλούς δεν είναι», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καισαρίδης, ο οποίος παρομοίασε την ανάβαση του Άτλαντα με τον Γολγοθά που ανεβαίνουν τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και οι γονείς τους.

Πρόσθεσε, δε, ότι με την ιδιότητα του προπονητή πολεμικών τεχνών στη Νάουσα, όπου μένει, είχε την ευκαιρία να βιώσει πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και πόσο ψυχοφθόρο και οδυνηρό είναι για τους γονείς τους.

«Για εμένα τα μεγαλύτερα αγαθά είναι η υγεία και η ελευθερία. Όταν χάνεται το ένα, χάνεται και το άλλο», τόνισε ο κ. Καισαρίδης.

Σήμερα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη και στον αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Στέλιο Δάγγα, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στη δύσκολη προσπάθεια του.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τη «Φλόγα» στους λογαριασμούς της με την αιτιολογία «Climbing Atlas». Όπως διευκρίνισε ο κ. Καισαρίδης η αιτιολογία περιγράφει απλώς τι κινητοποίησε τον δωρητή. Το σύνολο των χρημάτων θα δοθούν στη «Φλόγα» και ο κ. Καισαρίδης θα επιβαρυνθεί προσω

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.