Τραγωδία στο Μαρούσι: 88χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του τραγικού ατυχήματος

Μαρούσι: 88χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο

Τραγωδία με ηλικιωμένο που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε φρεάτιο στο Μαρούσι, σημειώθηκε νωρίτερα.

Ο 88χρονος ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, από φρεάτιο επί της οδού Πλαταιών στο Μαρούσι.

Ο άτυχος ηλικιωμένος, έπεσε στο φρεάτιο απορροής υδάτων που βρισκόταν έξω από το σπίτι του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο κλήθηκαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

