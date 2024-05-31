Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ((JWST) ανίχνευσε τους δύο αρχαιότερους, πιο μακρινούς γαλαξίες στο γνωστό σύμπαν, που χρονολογούνται μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Η νέα εντυπωσιακή ανακάλυψη καταρρίπτει το ρεκόρ δύο άλλων αρχαίων γαλαξιών που εντόπισε το JWST, οι οποίοι χρονολογούνταν περίπου 330 εκατομμύρια χρόνια μετά τη γέννηση του σύμπαντος.

Οι ερευνητές εντόπισαν το αρχαίο δίδυμο σε μια περιοχή του διαστήματος γνωστή ως Υπερ-βαθύ Πεδίο του Hubble.

Οι πρόσφατα ανακαλυφθέντες γαλαξίες - με το όνομα JADES-GS-z14-0 και JADES-GS-z14-1 - εκτός του ότι είναι εξαιρετικά παλιοί, είναι επίσης ασυνήθιστα μεγάλοι για την τόση πρώιμη γέννησή τους.

Μάλιστα, ο μεγαλύτερος από τους έχει διάμετρο περίπου 1.600 έτη φωτός!

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει προηγούμενες επιστημονικές αποδείξεις ότι οι πρώτοι γαλαξίες στο σύμπαν μεγάλωσαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπουν οι κορυφαίες θεωρίες της κοσμολογίας.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το Σύμπαν μπορεί να δημιουργήσει έναν τέτοιο γαλαξία σε μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Stefano Carniani, επίκουρος καθηγητής στο Scuola Normale Superiore στην Πίζα.

Με πληροφορίες από livescience.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.