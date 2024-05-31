Συνάντηση με τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας στην Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, είχε στην 'Αγκυρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, με τον πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία των κοινών συμφερόντων τους στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TRT.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, ο πόλεμος στη Γάζα, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, ότι θα ήταν επωφελές να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου προκειμένου να διασφαλιστεί η ενότητα και η αλληλεγγύη στη Λιβύη με την προστασία της νομιμότητας της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη στο πλαίσιο αυτό.

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του για την υποστήριξη της Λιβύης προς τους Παλαιστινίους και δήλωσε ότι η απόφαση της Τρίπολης να παρέμβει στην υπόθεση γενοκτονίας κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως και η 'Αγκυρα, ήταν σωστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.