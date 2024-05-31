Σε σοβαρή κλιμάκωση δείχνει να οδηγείται η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, μετά την απόφαση τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να ανάψουν το πράσινο φως στο Κίεβο για τη χρήση δυτικών οπλικών συστημάτων στο έδαφος της Ρωσίας.

Το «οκ» του Τζο Μπάιντεν δείχνει να ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου», με το Κρεμλίνο να απειλεί ακόμη και με χρήση πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας την Ευρώπη για τις συνέπειες των αποφάσεών της.

Ποια είναι τα δυτικά οπλικά συστήματα που απειλούν τη ρωσική επικράτεια και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Ουκρανία διαθέτει τρεις τύπους οπλικών συστημάτων:

1)Πολλαπλοί εκτοξευστές ρουκετών GMLRS εμβέλειας 70 χιλιομέτρων, με προσωνύμιο «η ρουκέτα sniper».

2)Βαλλιστικοί πύραυλοι ATACHMS, δύο τύπων με εμβέλεια 170 και 300 χιλιόμετρα.

3)Πύραυλοι SCALP/TAURUS, με εμβέλεια 450 και 600 χιλιόμετρα.

Οι πιθανοί στόχοι

Ποιοι είναι όμως οι πιθανοί στόχοι του Κιέβου στη ρωσική επικράτεια; Ποιες εγκαταστάσεις και σε τι βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας μπορεί να χτυπήσει με τα δυτικά όπλα η Ουκρανία;

Ο χάρτης αποτυπώνει ανάγλυφα την εμβέλεια κάθε πυραυλικού συστήματος της Ουκρανίας που αναλύσαμε παραπάνω:

Στόχος Νο1: Βόρεια του Χαρκόβου. Εκεί έχουν στρατοπεδεύσει δύο ρωσικές στρατιές με 70.000 άνδρες, που ενισχύονται συνεχώς από τη στρατιωτική διοίκηση.

Στόχος Νο2: Στο νότιο μέτωπο, όπου φαίνεται να μην υπάρχουν μέτρα προστασίας, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε απειλή από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Στόχος Νο3: Στρατηγεία, αποθήκες πυρομαχικών, αεροδρόμια και μεγάλα ραντάρ. Είναι η ζώνη 3 στον παραπάνω χάρτη, όπου υπάρχουν βασικές δομές της ρωσικής άμυνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντίδραση των Ρώσων.

Πηγή: skai.gr

