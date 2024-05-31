Χωριστούς δρόμους μετά την απολογία τους στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου πήραν τα δύο αδέρφια από την Χερσόνησο που πιάστηκαν με τη hi-tech χασισοφυτεία σε πολυτελή βίλα που είχαν ενοικιάσει από τον Νοέμβριο στην περιοχή του Ανισσαρά.

Ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 37χρονος αδερφός του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα του επιβλήθηκαν εμφάνιση δύο φορές το μήνα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους 10.000 ευρώ.

Στη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πανάκριβος εξοπλισμός υψηλού επιπέδου, στον οποίο φέρεται να είχε «επενδύσει» ο μεγάλος αδερφός που μάλλον είχε κάνει …διατριβή στο αντικείμενο.

Αστυνομικοί κατάσχεσαν ποσότητα περίπου 11 κιλών κάνναβης προς αποξήρανση καθώς και 61 δενδρύλλια.

Την υπεράσπιση των δύο αδερφών είχαν οι συνήγοροι κ. Αντώνης Δαμανάκης και Γιώργος Κοκοσάλης.

Ως προς τη διαφορετική ποινική μεταχείριση των δύο αδερφών, ο κ. Κοκοσάλης υπογράμμισε ότι ο μεγάλος αδερφός ήταν εκείνος που ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για όλη την υποδομή που είχε στηθεί εντός της βίλας για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, κάτι που φυσικά είχε αντιληφθεί ο μικρότερος αδερφός, ο οποίος όμως δεν είχε κάποια ουσιαστική εμπλοκή στο όλο «πρότζεκτ», κατά την υπεράσπιση.

«Διαλυμένα από την εφηβεία τους λόγω της χρήσης τα δύο αδέρφια»

Ο κ. Κοκοσάλης τόνισε ότι σε καμία περίπτωση η κατασχεθείσα ποσότητα δεν αφορά πραγματικά 11 κιλά κάνναβης. Στην πραγματικότητα, όπως είπε, ήταν ολόκληρα φυτά, με κλωνάρια και ξύλα δηλαδή, στην αρχική φάση αποξήρανσης. Αυτό, κατά τον συνήγορο, σημαίνει ότι το βάρος ήταν πολύ μικρότερο από το αναφερθέν και η αποδιδόμενη ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης θα ήταν πολύ μικρότερη.

Ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο έκανε στο προφίλ των δύο αδερφών, μιλώντας για δύο παιδιά που ταλαιπωρούνται με τη χρήση ναρκωτικών από την εφηβεία τους. Η πολύχρονη και εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών είχε ως συνέπεια να νοσηλευθούν τόσο ως οξέα περιστατικά σε Ψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων όσο και σε ιδιωτικές, ενώ έχουν παρακολουθήσει και το πρόγραμμα 18 Άνω.

Πλέον η ενασχόληση τους με τα ναρκωτικά αφορά στη χρήση κάνναβης, με τον μεγάλο αδερφό ωστόσο να χρειάζεται, όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε, 10-15 «τσιγαριλίκια» ημερησίως για να μπορεί να …επιβιώσει.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές παραμέτρους που φέρεται να ελήφθησαν υπόψη, οδήγησαν στη μη προφυλάκιση υπό όρους του μικρότερου αδερφού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.