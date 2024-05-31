Ο Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, ήταν ο στόχος της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Μανχάιμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης. Ο πολιτικός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο αστυνομικός ο οποίος, στην προσπάθεια να ακινητοποιήσει τον δράστη, δέχθηκε δύο μαχαιριές, στον λαιμό και στην πλάτη. Ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και ο δράστης, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς. Συγκλονισμένος δηλώνει ο καγκελάριος και το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης του κινήματος «Pax Europa» στην κεντρική πλατεία του Μανχάιμ, ένας άνδρας με γενειάδα και γυαλιά, επιτέθηκε στον Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ με μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι και στο πρόσωπο. Ο 59χρονος πολιτικός υποβάλλεται εδώ και ώρες σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη Στέφανι Κιτσίνα, επίσης στέλεχος της «Pax Europa», ο κ. Στουρτσενμπέργκερ είχε δεχθεί και κατά το παρελθόν επίθεση, όταν, το 2022 ένας μουσουλμάνος τον χτύπησε με τη γροθιά του στο πρόσωπο.

Στο σημείο της επίθεσης βρίσκονταν ήδη αστυνομικές δυνάμεις, για την περιφρούρηση της συγκέντρωσης και απαιτήθηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να επέμβουν. Αρχικά, τον δράστη επιχείρησε να ακινητοποιήσει ένας άνδρας ιδιωτικής ασφάλειας των διοργανωτών, ενώ πολύ σύντομα ανέλαβαν δράση τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί. Ο ένας από αυτούς δέχθηκε δύο μαχαιριές από τον δράστη, ο οποίος προς στιγμήν διέφυγε, για να ακινητοποιηθεί τελικά από άλλον αστυνομικό, ο οποίος έκανε χρήση του όπλου του. Η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη και η αστυνομία του Μανχάιμ απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε, να προσέλθει στις αρχές.

Ο Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ είναι πολύ γνωστό πρόσωπο της ισλαμοφοβικής σκηνής της Γερμανίας. Υπήρξε εκπρόσωπος Τύπου της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) της Βαυαρίας και κατόπιν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος «Η Ελευθερία», το οποίο έχει στο μεταξύ διαλυθεί. Από το 2013 έως το 2022 παρακολουθείτο από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Βαυαρίας λόγω της ισλαμοφοβικής ρητορικής του. Ο 59χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές, για εξύβριση της αστυνομίας και για υποκίνηση μίσους και υποτίμηση θρησκευτικών διδασκαλιών. Είναι τακτικός αρθρογράφος στο ισλαμοφοβικό μπλογκ «Politically Incorrect» και ακτιβιστής του Κινήματος Πατριωτών Ευρωπαίων Εναντίον της Ισλαμοποιήσης της Δύσης (Pegida). Στον χώρο της σημερινής εκδήλωσης στο Μανχάιμ είχαν αναρτηθεί πανό και αφίσες με συνθήματα όπως «Σταματήστε το πολιτικό ισλάμ!» και «Το πολιτικό ισλάμ απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ενώ υπήρχε και σημαία του Ισραήλ.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση και, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» έκανε λόγο για «τρομακτικές εικόνες». «Η σκέψη μου βρίσκεται στα θύματα. Η βία είναι απολύτως απαράδεκτη στην δημοκρατία μας. Ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά», πρόσθεσε ο καγκελάριος. Στο ίδιο πνεύμα, η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες από την επίθεση και σημείωσε ότι η σκέψη της βρίσκεται ιδιαίτερα στον τραυματισμένο αστυνομικό. «Θέλω να ευχαριστήσω τις αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν άμεσα και τους γιατρούς και τους διασώστες που δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή των θυμάτων αυτής της τρομερής πράξης. Η έρευνα θα διευκρινίσει το ιστορικό αυτού του εγκλήματος, κυρίως το ιστορικό και τα κίνητρα του δράστη. Εάν η έρευνα αποκαλύψει ισλαμιστικό κίνητρο, τότε θα πρόκειται για επαναβεβαίωση του μεγάλου κινδύνου από ισλαμιστικές πράξεις βίας, για τις οποίες έχουμε προειδοποιήσει», δήλωσε η κυρία Φέζερ στην BILD.

Η σημερινή επίθεση είναι ίσως η σοβαρότερη μιας σειράς επιθέσεων εναντίον πολιτικών που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Πολιτικοί από σχεδόν όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος γίνονται όλο και πιο συχνά στόχος βίαιων επιθέσεων κατά τη διάρκεια δημόσιων εμφανίσεων. Το φαινόμενο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση, η οποία πραγματοποίησε μάλιστα έκτακτη σύσκεψη με τις κρατιδιακές κυβερνήσεις για την λήψη επιπλέον μέτρων ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Η Αστυνομία από την πλευρά της διαμαρτύρεται, καθώς επισημαίνει, ότι δεν διαθέτει αρκετό προσωπικό ώστε να περιφρουρεί κάθε πολιτική εκδήλωση.

Πηγή: skai.gr

