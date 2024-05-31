Με υψηλές θερμοκρασίες ο Ιούνιος: Ο καιρός το σαββατοκύριακο

Το καλοκαίρι ήρθε για τα καλά αφού με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά ο Ιούνης.

Αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 34 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 και τοπικά στην Κρήτη 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.



Πηγή: skai.gr

