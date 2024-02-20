Στη σημερινή δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται τώρα το ενδιαφέρον μετά την μετωπική σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στην ηγεσία και σε κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Μία ημέρα μετά η θυελλώδη συνεδρίαση, το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλείται εκ νέου σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης του εκρηκτικού κλίματος που επικρατεί στους κόλπους του.

Δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του συνεδρίου το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα επανακατατεθεί η πρόταση σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που θα φέρει στο προσκήνιο και ζήτημα ηγεσίας.

Σημειώνεται πως για να υπάρξει σύγκληση της Κ.Ε. απαιτούνται 75 υπογραφές από το 25% των στελεχών του οργάνου που αριθμεί 300 μέλη, ενώ για να υπάρξει τυχόν πρόταση μομφής απαιτείται πλειοψηφία 50%+1.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, από το Λονδίνο χθες απάντησε στα εσωκομματικά «πυρά» που δέχεται ενώ την ίδια ώρα, στην Αθήνα, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτουν ακόμη και ζήτημα ηγεσίας.

Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για μετά τις 7:00 καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε πρώτα στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο των αγροτών μαζί με μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.

Με φόντο τις ηχηρές αντιδράσεις που προκάλεσε το ερωτηματολόγιο που έθεσε η ηγεσία προς τα μέλη του κόμματος, η Πολιτική Γραμματεία συνεδρίασε χθες επί έξι ώρες και αποφασίστηκε να συγκληθεί εκ νέου σήμερα, ώστε να έχει επιστρέψει ο Στέφανος Κασσελάκης από το Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.