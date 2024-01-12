Στη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ερωτηθείς σχετικά είπε πως «στη συντριπτική της πλειοψηφία η κοινωνία έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη, για αυτό το ζήτημα και εγώ θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα στη Βουλή».

Ο πρώην πρωθυπουργός φθάνοντας σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση Μητσοτάκη να απέχουν από την ψηφοφορία οι διαφωνούντες βουλευτές της ΝΔ είπε χαρακτηριστικά:

«Εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλοι οι πολιτικοί λέμε στον Ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της Δημοκρατίας. Θα λέμε, λοιπόν, στον Ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει, και, λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν;»

Πηγή: skai.gr

