Σακελλαροπούλου: Δάκρυσε στην παρασημοφόρηση των δύο αδελφών που σκοτώθηκαν στη Λιβύη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο απένειμε σήμερα το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Φοίνικος στα αδέλφια Άντζελα Μόιρα και Φίλιππ Αντώνη Μανδαλιό, εθελοντές διερμηνείς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη.

Τα παράσημα δόθηκαν στον πατέρα τους Κανάκη Μανδαλιό και στην αδελφή τους Λίλιαν Μανδαλιού, παρουσία της μητέρας τους, συγγενών και φίλων. Στην τελετή παρέστη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η Προέδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Με μεγάλη συγκίνηση απονέμω σήμερα τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος, την υπέρτατη τιμή που μπορεί να απονείμει η πολιτεία στα δύο ηρωικά αδέλφια, την Άντζελα Μόιρα και τον Φίλιππ Αντώνη Μανδαλιό.

Πηγή: skai.gr

