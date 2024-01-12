Άψογος συντονισμός, συνεχής εργασία στο πεδίο, αδιατάρακτη επαφή με την κοινωνία είναι το τρίπτυχο, πάνω στο οποίο χάραξε τον οδικό χάρτη της περιφερειακής διοίκησης της Αττικής για την επόμενη πενταετία ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την πρώτη τακτική σύσκεψη που είχε σήμερα το πρωί με τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες.

«Σήμερα κάνουμε ένα ξεκίνημα που βασίζεται στη βούληση και τη διάθεσή μας να είμαστε χρήσιμοι και στις 66 ξεχωριστές γειτονιές της Αττικής μας» είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού όλων των αντιπεριφερειαρχών κάτω από μια ενιαία, συγκεκριμένη και οριζόντια στρατηγική που θα βασίζεται σε εξειδικευμένους άξονες για κάθε περιοχή, καθώς και για καίριες θεματικές ενότητες που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. «Τίποτα δεν θα είναι στην τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τους αντιπεριφερειάρχες να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση τους με την κοινωνία και την επαφή τους με τους πολίτες ώστε να μην υπάρχει καμία απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις: «Να είστε ελάχιστα στο γραφείο σας, να ξοδεύετε πολύ χρόνο εκεί που οι απόψεις, οι αγωνίες και οι ανησυχίες των συμπολιτών μας μάς βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι» είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Η κοινωνία έχει τεράστιες προσδοκίες από εμάς. Δεν πρέπει να τις διαψεύσουμε. Ξεκινάμε συντονισμένα, για να πετύχουμε όσα έχουμε σχεδιάσει και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε».

Έθεσε μάλιστα ως κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης της Περιφέρειας την απαρέγκλιτη τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν καθώς, όπως σημείωσε, μέσα από αυτή τη διαδικασία «ο καθένας θα αξιολογείται καθημερινά».

Στο τέλος της σύσκεψης, οι αντιπεριφερειάρχες έλαβαν από έναν φάκελο προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους -ο καθένας για τον τομέα ευθύνης του- ώστε, το αμέσως επόμενο διάστημα, να ολοκληρωθεί η εξειδίκευση της στρατηγικής ανά χωρική ενότητα και θεματικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

