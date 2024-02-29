Μιλένα Αποστολάκη: Ελλιπέστατη η δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από τον ανακριτή Λάρισας

Ελλιπέστατη χαρακτηρίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, τη δικογραφία που εστάλη χθες από την εισαγγελία της Λάρισας στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι επιλεκτικά έχουν σταλεί στοιχεία με αποτέλεσμα η δικογραφία να εισφέρει ελάχιστα στην εξεταστική.

Η ίδια τόνισε ότι δεν μπορούν να βγουν πορίσματα χωρίς κρίσιμους μάρτυρες, γεγονός που η πλειοψηφία θα επιμένει να αρνείται.

«Η επιτροπή αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να βγουν πορίσματα αν δεν έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες. Δεν έχω καμιά ελπίδα ότι η πλειοψηφία θα σπεύσει να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες για τη διαλεύκανση της αλήθειας» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

