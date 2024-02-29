Κουτσούμπας: Ελπιδοφόρο μήνυμα και παρακαταθήκη ο κοινός αγώνας εργαζομένων

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στον τ/σ ΑΝΤ1, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και τόνισε ότι «είναι βαρύ χρέος και υπόσχεση του ΚΚΕ αλλά και της πλειοψηφίας του λαού, από την πρώτη στιγμή, ότι θα αγωνιστεί για να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, για να εξεταστούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για την τραγωδία».

Κατήγγειλε την «προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κι έβαλαν το λιθαράκι τους στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων» ενώ επεσήμανε και «τις ποινικές ευθύνες που φέρουν, εκτός των υπουργών στον τομέα των Μεταφορών, οι περιφερειακές αρχές, ειδικά στην τελευταία φάση η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κρατικός μηχανισμός, η ιδιωτική ιταλική εταιρεία που διαχειρίζεται τμήμα του σιδηροδρόμου, η δημόσια ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, μέχρι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται εκεί και διαχειρίζονται τα πρακτικά ζητήματα της κίνησης των τρένων».

Επεσήμανε ακόμα «τις ευθύνες και της Δικαιοσύνης για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας εξέτασης του εγκλήματος, όπως η μη κατάσχεση του υλικού των καμερών από τους σταθμούς όπου έφυγαν τα δύο τρένα για να διαπιστωθεί τι κουβαλούσαν στο μοιραίο ταξίδι που κατέληξε σε μια μεγάλη έκρηξη, εκτός της σύγκρουσης».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι «το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει να προβλεφθεί η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ώστε οι υπουργοί να κάθονται στο σκαμνί από τα δικαστήρια όπως ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας και, σε συνέχεια, όταν έγινε η συνταγματική αναθεώρηση επί κυβέρνησης ΝΔ το είχαμε προτείνει και τότε και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι συγκεκριμένοι βουλευτές τους στη Βουλή το είχαν καταψηφίσει, είχαν αρνηθεί να το υποστηρίξουν».

Ο Δ. Κουτσούμπας επεσήμανε πως «το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα των ημερών είναι ο κοινός αγώνας, η -για πρώτη φορά- έκφραση της συμμαχίας των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, των αγροτών, των επαγγελματιών, βιοτεχνών κι εμπόρων, των επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών, των συνταξιούχων».

«Είναι μία μεγάλη παρακαταθήκη που πρέπει να διαφυλαχθεί» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στη χθεσινή απεργία κατά την οποία «χιλιάδες λαού διεκδίκησαν να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, στήριξαν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, ζήτησαν να γίνουν μαζικές προσλήψεις στην Υγεία, να μην περάσει ο νόμος για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο που τσακίζει τους ΕΒΕ, να μην πάει ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Όλα αυτά» είπε ο Δ. Κουτσούμπας «πρέπει να εκφραστούν όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στη συνέχεια του αγώνα με τις απεργίες που είναι μπροστά μας, σε αυτό το σημείο βρίσκεται η πραγματική αληθινή αντιπολίτευση».

Ερωτηθείς για τις ευρωεκλογές, επεσήμανε ότι «ο λαός έχει και την πείρα και το κριτήριο να κρίνει εάν η ΕΕ είναι προς όφελος της ζωής του» και, επικαλούμενος πρόσφατη δημοσκόπηση που αναδεικνύει πως «το 35% του λαού λέει ξεκάθαρα όχι στην ΕΕ», σημείωσε πως το ΚΚΕ «τους καλεί να συμπορευθούν μαζί του, ώστε στις ευρωεκλογές να σταλεί ένα μήνυμα και στην Ελλάδα απέναντι στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με αυτή την πολιτική, αλλά και πανευρωπαϊκό μήνυμα για την καταδίκη της πολιτικής που εφαρμόζεται και τσακίζει τη ζωή του ελληνικού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών που επίσης κινητοποιούνται».

«Η μόνη γνήσια αντιπολίτευση για αντιπαράθεση, για αλλαγές προς όφελος του λαού και κριτική στην ΕΕ είναι μόνο το ΚΚΕ» υπογράμμισε, τέλος, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

