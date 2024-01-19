Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας προανήγγειλε, και μέσω του ΣΚΑΪ, προσαρμογή της στρατολόγησης των Ενόπλων Δυνάμεων στο φινλανδικό μοντέλο όχι σε ό,τι αφορά τους μήνες θητείας αλλά όσον αφορά το συνδυασμό εντατικής εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση στην εφεδρεία.

Τι προβλέπει όμως το Φινλανδικό Μοντέλο;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Φινλανδίας, κάθε Φινλανδός πολίτης υποχρεούται να συμμετέχει στην εθνική άμυνα. Κάθε άνδρας Φινλανδός πολίτης ηλικίας 18-60 ετών είναι υπόχρεος για στρατιωτική θητεία, ενώ οι γυναίκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση. Ο υπόχρεος για στρατιωτική θητεία πρέπει να εκπληρώσει είτε ένοπλη ή άοπλη στρατιωτική θητεία είτε μη στρατιωτική (πολιτική) θητεία. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, κατατάσσονται στην εφεδρεία των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων. Το σύστημα εκπαίδευσης εξελίσσεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των Αμυντικών Δυνάμεων.

Όλοι οι στρατεύσιμοι ξεκινούν τη στρατιωτική τους θητεία ως ίσοι από κάθε άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει καλές επιδόσεις στη στρατιωτική θητεία, ανεξάρτητα από το ιστορικό του. Ανάλογα με την εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία διαρκεί 165, 255 ή 347 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για απλά καθήκοντα υπηρετούν για 165 ημέρες, όσοι εκπαιδεύονται για καθήκοντα που απαιτούν ειδικές δεξιότητες και όσοι ολοκληρώνουν άοπλη υπηρεσία υπηρετούν για 255 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για να γίνουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί ή για τα πιο απαιτητικά ειδικά καθήκοντα στην ιεραρχία υπηρετούν 347 ημέρες. Η μη στρατιωτική θητεία διαρκεί 347 ημέρες.

Η στρατιωτική θητεία παρέχει στους στρατεύσιμους στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στη στρατιωτική θητεία, οι στρατεύσιμοι μπορούν επίσης να μάθουν χρήσιμες καθημερινές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες και να αποκτήσουν τεχνογνωσία και για την επαγγελματική ζωή. Στόχος είναι να μπορούν οι στρατεύσιμοι να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες δεξιότητες και τις γνώσεις τους στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Μετά τη στρατιωτική θητεία κατατάσσονται στην εφεδρεία. Οι βαθμοφόροι παραμένουν στην εφεδρεία έως ότου συμπληρώσουν τα 50 τους χρόνια και θα λάβουν το πολύ 80 ή 150 ημέρες επανεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εφεδρείας τους. Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία έως ότου συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λάβουν το πολύ 200 ημέρες επανεκπαίδευσης. Κάθε άνδρας ηλικίας 18-60 ετών ανήκει στη βοηθητική εφεδρεία.

Ημερήσια αποζημίωση και αποζημίωση εξοπλισμού

Καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ημερομίσθιο, για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Η ημερήσια αποζημίωση είναι προοδευτική ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας:

5,90 ευρώ (1-165 ημέρες)

(1-165 ημέρες) 9,80 ευρώ (166-255 ημέρες)

(166-255 ημέρες) 13,65 ευρώ (256-347 ημέρες)

Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται συνήθως στον τραπεζικό λογαριασμό δύο φορές τον μήνα, κάθε Παρασκευή, για την αποζημίωση κάθε ημέρας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, της άδειας παραδειγματικής συμπεριφοράς, της άδειας ασθενείας, της προσωπικής άδειας και της άδειας πατρότητας. Στις ημέρες υπηρεσίας δεν περιλαμβάνονται οι ειδικές προσωπικές άδειες και οι απουσίες χωρίς άδεια.

Οι γυναίκες λαμβάνουν επίδομα εξοπλισμού 1,50 ευρώ ανά ημέρα για την κάλυψη των εξόδων που δεν προβλέπονται από τις φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις, όπως, για παράδειγμα, εσώρουχα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.