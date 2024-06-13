Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην χώρα μας που σήμερα αναμένεται να αγγίξουν ακόμα και τους 43 βαθμούς και της υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιών.

Ενδεικτικά, στο Κρανίδι η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου ενώ πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία σε τουλάχιστον 7 περιοχές.

Κικίλιας: Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός - Αντιμετωπίζουμε πολλές επικίνδυνες φωτιές - Καλώ και τους συμπολίτες μας να επιδείξουν εν συναίσθηση και υπευθυνότητα

«Η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους κατά τόπους με ακραίες θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τους 43 βαθμούς. Δεν θα σταματήσω να προειδοποιώ ότι ανυπολόγιστες καταστροφές μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από εμπρηστές από πρόθεση, αλλά κυρίως από εμπρηστές εξ αμελείας, οι οποίοι παρά την ρητή απαγόρευση επιμένουν να ρισκάρουν κάνοντας επικίνδυνες εργασίες στην ύπαιθρο. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό. Καλώ και τους συμπολίτες μας με τη σειρά τους να επιδείξουν εν συναίσθηση και υπευθυνότητα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρόωρη έναρξη των καυσώνων σε συνδυασμό με τον άνυδρο χειμώνα, μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια εξαιρετικά δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες μας δίνουν μάχες και με τις αστικές πυρκαγιές. «Μια τέτοια σκληρή μάχη έδωσαν εχθές το απόγευμα στο εργοστάσιο στην Κηφισιά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φωτιά, την οποία κατάφεραν να την περιορίσουν εγκαίρως, προτού επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις με ολέθριες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, συνέπειες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε πως οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν καταφέρει αυτές τις ημέρες του καύσωνα να αντιμετωπίζουν άμεσα δεκάδες επικίνδυνες πυρκαγιές, πριν προλάβουν να απειλήσουν ζωές και περιουσίες. «Ενδεικτικά εχθές οι πυροσβέστες μας πάλεψαν με τις φλόγες στις πυρκαγιές της Μεσσηνίας, της Ρόδου, του Έβρου, της Ζακύνθου και το βράδυ στη Βοιωτία, ενώ οι χρόνοι που κατάφεραν για να τις οριοθετήσουν κυμαίνονταν από 15 λεπτά μέχρι το πολύ 2 ώρες».

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι και το Σάββατο

Το Έκτακτο Δελτίο Καιρού που εκδόθηκε στις 10-06-2024/11.30 τοπική ώρα επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειώνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα, Πέμπτη (13-6-2024) οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και ως προς τις μέγιστες, αλλά και ως προς τις ελάχιστες τιμές. Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία μόνο στα βορειοδυτικά.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 39 με 41 βαθμούς με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 41 με 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στα νησιά του Ιονίου, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 38 με 40 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 41 με 42 βαθμούς και πιθανόν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

3. Την Παρασκευή (14-6-2024) η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ αναμένεται μεταβολή του καιρού στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως το Σάββατο η θερμοκρασία θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.