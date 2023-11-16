Σε κλίμα έντασης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, για τα 50 χρόνια από την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης.

Φοιτητές και μαθητές που βρίσκονταν στο ΕΜΠ εκτόξευσαν καφέδες, ενώ ακούστηκαν και αποδοκιμασίες. Προκειμένου να τον προστατεύσουν, μέλη της φρουράς του άνοιξαν ομπρέλες.



«Η εξέγερση των φοιτητών τον Νοέμβριο του ’73 αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της νεότερης πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας. Τιμούμε όσους θυσιάστηκαν. Όσους αγωνίστηκαν. Όσους είχαν το σθένος να αντιμετωπίσουν τη δικτατορία. Σήμερα, έχουμε χρέος και εμείς να αγωνιστούμε για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μία ποιοτική δημοκρατία. Για λιγότερες ανισότητες. Για περισσότερες ευκαιρίες στις νεότερες γενιές. Για ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να οικοδομήσουμε μία δίκαιη, ανθεκτική, ισχυρή κοινωνία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πολυτεχνείο.

Πηγή: skai.gr

