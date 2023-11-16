Μητσοτάκης: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό

Για την πορεία του τουρισμού στην χώρα μας μίλησε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Greece Talks, ο Ρόλος του Τουρισμού στο Μέλλον της Ελλάδας», που διοργανώνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το Travel.gr, το ταξιδιωτικό site με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, και το Πρώτο Θέμα.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντονίζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, στην οποία συμμετέχουν ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της T.E.MEΣ ΑΕ, ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, και ο Οδυσσέας Αθανασίους, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, είπε πως αιμοδότης του τουρισμού είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα είπε πως ο τουρισμός είναι μία ανάγκη των ανθρώπων να ταξιδεύουν, σημειώνοντας πως οι μοναδικές εμπειρίες του ελληνικού τουρισμού είναι το διαφοροποιητικό μας στοιχείο. Αναφερόμενος στις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη γεωπολιτική γειτονιά, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επηρέασε τον ελληνικό τουρισμό και το ίδιο θα συμβεί και με την ανάφλεξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

«Είναι λάθος να μετράμε μόνο τον αριθμό των επισκεπτών, αυτό που μετράει είναι το οικονομικό αποτύπωμα», είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε.

Είναι σημαντικό, όπως είπε, ο εκάστοτε επισκέπτης που έρχεται στη χώρα να δαπανά περισσότερα στην χώρα μας. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο ελληνικός τουρισμός θα πρέπει να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα βιωσιμότητας. «Επιμένω πάρα πολύ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης, είπε πως «δεν είμαστε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, και θα πρέπει α μας απασχολεί η ανταγωνιστικότητα σε όλες τις πτυχές του τουρισμού. Ωστόσο είναι στρατηγική επιλογή να στοχεύσουμε στο υψηλό προϊόν». Παράλληλα σημείωσε πως είναι σημαντικό οι πιο ελκυστικοί προορισμοί να γίνουν προσβάσιμοι όλο και πιο νωρίς. «Δεν έρχονται πολλοί άνθρωποι πρωτίστως για τον πολιτισμό και αυτό είναι αναξιοποίητο κεφάλαιο», είπε και αναφέρθηκε ειδικά και στον χειμερινό τουρισμό λέγοντας πως είναι τεράστιο κεφάλαιο που παραμένει αναξιοποίητο.

Υπενθυμίζοντας το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, είπε πως είναι σημαντικό να ακολουθηθεί το ίδιο παράδειγμα με τις ΗΠΑ και στην Κίνα και την Ινδία με καθημερινές πτήσεις και θα πρέπει η χώρα μας να επενδύσει σε αυτό. «Ευκαιρίες θα υπάρχουν πολλές, μας απασχολεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα», τόνισε. Αυτό σημαίνει βέβαια, τόνισε πως αυτό σημαίνει συνεργασία και στα μικρά, «δείχνοντας» και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο πρωθυπουργός ύστερα έκανε ειδική αναφορά στην συλλογική προσπάθεια για τον τουρισμό, λέγοντας πως δεν οδηγεί πουθενά ο τουρίστας να κλείνεται μέσα σε μία ξενοδοχειακή μονάδα χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και φυσικά απασχόληση. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων λέγοντας πως το παράδειγμα του Costa Navarino, με τόσο μεγάλη έκταση δεν είναι εύκολο να υπάρξουν ξανά. Παράλληλα μίλησε και για προορισμούς όπως η Ήπειρος, λέγοντας πως δεν είναι κατ΄ανάγκην να είναι μεγάλος ο προορισμός. «Όταν βάλαμε το Ζαγόρι στην Unesco δεν φανταζόμασταν πως θα φτιάξουμε εκεί Costa Navarino, αλλά μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που αυτές μπορεί να υποστηρίξει η περιοχή, όπως αντίστοιχα και στα νησιά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορικά με τα νησιά ο πρωθυπουργός μίλησε για τις προσπάθειες που έχουν γίνει για το πρασίνισμα των νησιών, τις υποδομές, τις μετακινήσεις, τα σκουπίδια και άλλα παραδείγματα διαχείρισης. «Είναι αυτονόητο ότι η ίδια η κοινωνία πρέπει να αναζητά την ηλεκτροκίνηση, αλλά τ πιο σημαντικό είναι ως κυβέρνηση να ακούμε την αγορά και τους επενδυτές. Δεν θα έχουν πάντα δίκιο, αλλά έχουμε επαφή με την αγορά και ακούμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας πως οι ίδιοι οι επενδυτές επιλέγουν προορισμούς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν με την τοπική κοινωνία. Αναφερόμενος στην συνέχεια στις αερομεταφορές, έφερε το παράδειγμα του αεροδρομίου της Καλαμάτας ενώ μίλησε και για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λέγοντας πως θα πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά ακόμη.

Μητσοτάκης: Το Ελληνικό στην αρχή το πίστεψαν λίγοι, πλέον θα είναι μία από τις «βιτρίνες» της Ελλάδας

Το Ελληνικό το πίστεψαν λίγοι στην αρχή ως ιδέα, είπε ο πρωθυπουργός, και τόνισε πως χρειάστηκε πολλή επιμονή, λέγοντας πως η κυβέρνηση πέτυχε να το μετατρέψει ως ένα project υλοποίησης. Πέρα από την αναπτυξιακή του συνεισφορά, θα αποτελέσει το Ελληνικό μία από τις βιτρίνες της νέας Ελλάδας που οραματιζόμαστε.

«Το Ελληνικό είναι μία ανοιχτή πόλη, δεν είναι μία κλειστή κοινότητα που αφορά μόνο όσους ζουν εκεί», είπε και συμπλήρωσε πως αφορά όλους γιατί είναι οι παραλίες και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται για όλους. Θα είναι μία πόλη που έρχεται από το μέλλον. «Το ΑΕΠ και οι επενδύσεις θα είναι το τελικό προϊόν που θα προσθέσει στην συνολική αλλαγή του brand της χώρας», τόνισε και συμπλήρωσε πως από την πολιτική σταθερότητα έως την οικονομική ανάπτυξη είναι αυτές που ωθούν τους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα.

«Μία πρόκληση είναι όχι μόνο να έρχονται τα ξένα brands στην Ελλάδα αλλά να καταφέρνουμε να εξάγουμε και το δικό μας προϊόν, δεν στερούμαστε σε τίποτα. Δεν νοείται να μην έχουμε μία τουριστική εκπαίδευση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε», τόνισε



