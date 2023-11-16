Στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα μαίνεται εμφύλιος, τόνισε μέσω του ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο Γιάννης Ραγκούσης. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Στέφανο Κασσελάκη να κάνει τα αδύνατα δυνατά να μην υπάρξουν νέες αποχωρήσεις, προειδοποιώντας ουσιαστικά για τον κίνδυνο «δύο ΣΥΡΙΖΑ» στη Βουλή και για εκλογική υποχώρηση του κόμματος.



«Δεν μπορεί να ανοίγουμε θέμα μαξιλαριού στα καλά καθούμενα» σημείωσε ο κ. Ραγκούσης, ενώ δήλωσε ότι αν βουλευτές και στελέχη φύγουν, «αυτό θα είναι αποτέλεσμα όλων όσων μεσολάβησαν το τελευταίο διάστημα».

Ειδικότερα, για τις συναντήσεις του κ. Τσίπρα με τον κ. Σακελλαρίδη την Τρίτη και με τον κ. Κασσελάκη την Τετάρτη, ο κ. Ραγκούσης σχολίασε την αναφορά πηγών κοντά στον τέως πρόεδρο για την ανάγκη τήρησης του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ξεφύγουμε από τις κακοτοπιές που υπήρξαν και θα υπάρξουν μπροστά μας. «Γιατί πάμε σε συνέδριο, θα υπάρξουν διάφορα θέματα πρεπει όλα αυτά να λυθούν, και νομίζω είναι απολύτως σωστό αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αν όντως έτσι το είπε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πιστή τήρηση του καταστατικού».



Ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ αρνητικό το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και να σχηματιστεί Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Και μόνο να κάνει κανείς εικόνα στο Κοινοβούλιο από τη μια πλευρά να υπάρχει ΚΟ αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο αυτή τη στιγμή τον κ. Φάμελλο, και από την άλλη να υπάρχει άλλη ΚΟ από στελέχη ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ ,για τρία, τριάμισι χρόνια νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» ανέφερε.



«Γι’ αυτό και εγώ, προσωπικά από τη Δευτέρα κιόλας, (στα λεγόμενα) ‘’ότι είναι νέα μέρα επειδή έφυγε η Ομπρέλα κλπ’’ έκανα το αντίθετο… προσπάθησα να μας προσγειώσω και να ζητήσω από τον Στέφανο Κασσελάκη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην έχουμε αυτό το νέο κύκλο αποχωρήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το σενάριο».



«Εγώ δεν θέλω να φύγουν, και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν τα αδύνατα δυνατά για να μη φύγουν μέχρι τελευταία στιγμή, ξέρω όμως και σας το λέω πάρα πολύ καθαρά, αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτό που θα πω, ότι δεν είχαν προαποφασίσει να φύγουν, αν φύγουν. Άρα αν ο μη γένοιτο φύγουν, αυτό θα είναι αποτέλεσμα όλων όσων μεσολάβησαν το τελευταίο διάστημα» επισήμανε.



Είναι αντικειμενική πραγματικότητα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να κριθεί ο κ. Κασσελάκης διευκρίνισε. Εγώ δε θα μασήσω τα λόγια μου, είπε πάντως ο Γιάννης Ραγκούσης, υπάρχει σε εξέλιξη εμφύλιος πόλεμος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο ένα – ενάμισι μήνα. «Κάποιοι από εμάς επιλέξαμε να μην πάρουμε μέρος σε αυτόν τον εμφύλιο, και γι’ αυτό πχ μέχρι και τη συνεδρίαση της ΚΕ που αποχώρησε η "Ομπρέλα" δεν είχαμε δώσει καμία τηλεοπτική και ραδιοφωνική συνέντευξη».



Πρώτον, δήλωσε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος πρέπει πάση θυσία να σταματήσει. Δεύτερον, νομίζω ότι δε θα δικαιώσει, σε καμία περίπτωση αυτούς που τους περνούσε από το μυαλό η ιδέα ότι εάν φύγουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα είναι για καλό του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μιλάω μόνο για μεμονωμένες περιπτώσεις, μιλάω για ολόκληρες συλλογικότητες, ομάδες στελεχών ολόκληρες. «Αυτή η παρότρυνση ‘’όποιος είναι να φύγει, να φύγει, ανοιχτή είναι η πόρτα, όποιος δε συμφωνεί να φύγει’’ τι απέπνεε; Απέπνεε μια αντίληψη ότι αυτό μπορεί να είναι και για καλό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως αύριο βγουν οι δημοσκοπήσεις που το κόμμα θα είναι πολύ χειρότερα στην κρίση της κοινής γνώμης, τότε νομίζω ότι θα έχουν αναλάβει μεγάλη πολιτική ευθύνη αυτοί που εξώθησαν τα πράγματα προς τη διάσπαση.



«Να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να αποτρέψουμε ένα τέτοιο πραγματικό ενδεχόμενο, να πάμε πολύ χειρότερα απ’ ό,τι πήγαμε στις εθνικές εκλογές στις ευρωεκλογές και ο μη γένοιτο να μας προκύψει και κάποια τρίτη θέση, πράγμα πολύ προβληματικό, να είμαστε στη Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση και στην κοινωνία τρίτο κόμμα».



«Ο κ. Κασσελάκης έχει δίκιο όταν λέει ό,τι πρέπει να βγούμε από τη λογική της εσωστρέφειας, αλλά για να βγούμε από την κατάσταση της εσωστρέφειας, δεν μπορεί να ανοίγουμε θέμα μαξιλαριού στα καλά καθούμενα. Αυτή τη δήλωση θα τη βρίσκει ο κ. Κασσελάκης συνέχεια μπροστά του και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κυβερνητικής επιτυχίας της διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή θα τη βρίσκει συνέχεια μπροστά του πρέπει να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια ότι το μαξιλάρι οδήγησε στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και αυτό ήταν πραγματικά ένα τεράστιο επίτευγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα».



Ερωτηθείς αν αμφισβητείται η εκλογή Κασσελάκη ο κ. Ραγκούσης ξεκαθάρισε ότι «σίγουρα αυτό δεν μπορεί να αμφισβητείται από κανέναν για τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εκλέγει δημοκρατικά απολύτως σωστά για μια πλήρη θητεία».



Απαντώντας στον κ. Κασσελάκη ο οποίος είπε ότι παρέλαβε μια άρρωστη αξιωματική αντιπολίτευση επανέλαβε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον παρέλαβε αξιωματική αντιπολίτευση «και εύχομαι όταν έρθει η ώρα, όποτε κρίνουν οι πολίτες, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει σίγουρα όχι μια πρώην αξιωματική αντιπολίτευση μονοψήφια αντιπολίτευση και πολιτικά νεκρή».



«Το μήνυμά μου είναι ότι θέλει πολλή δουλειά, δεν πάμε καλά, και θέλει παρά πολλή δουλειά για να αντιστρέψουμε την πορεία στην οποία βρισκόμαστε» σημείωσε ο κ. Ραγκούσης.



Πηγή: skai.gr

