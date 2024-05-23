Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ξεκαθάρισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ δηλώνοντας «απολύτως κάθετη σε αυτό».

Σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε όριο συνταξιοδότησης τα 67 έτη με 15 χρόνια εργασίας, τα 62 με 40 χρόνια εργασίας. Δεν συζητούμε καθόλου αυτό το όριο να αλλάξει. Καθόλου, δεν είναι μέσα στην ατζέντα».

Αναφορικά με τα κατασκηνωτικά προγράμματα ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ η αρμόδια υπουργός τόνισε ότι συνολικά 106.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έως και έναν μήνα διακοπές.

Η πλατφόρμα θα κλείσει την Πέμπτη, 30 Μαΐου υπογραμμίζοντας ότι οι γονείς «δεν χρειάζεται να πληρώσουν κάτι παραπάνω πέρα από το κουπόνι που τους δίνει το κράτος».

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε «απάντηση στην έλλειψη εργαζομένων» τις μετακλήσεις, επισημαίνοντας ότι τη φετινή χρονιά έχουν εγκριθεί πάνω από 160.000 μετακλήσεις.

Σημείωσε, τέλος, πως ήδη έχουν επισυναφθεί διμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και με άλλες χώρες και πρόσθεσε πως «οι μετακλήσεις δεν μπορεί να λύσουν όλο το πρόβλημα, χρειάζεται να κινητοποιήσουμε, να κινητροδοτήσουμε και νεότερο πληθυσμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νεότερους στον τουρισμό και ανθρώπους τους οποίους μέχρι τώρα δεν έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά να δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.