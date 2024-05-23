«Κάτω από 900.000 είναι οι άνεργοι στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά το 2011, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια» ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 132.352 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, προκύπτει ότι είχαμε 9.273 περισσότερες θέσεις εργασίας.Από το 2019 έως σήμερα η ανεργία έχει πέσει σχεδόν κατά 8,4%. Η ανεργία είναι στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2009, δηλαδή εδώ και 15 χρόνια».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι οι επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας, τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, χάρη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων στον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους, αποδίδουν απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας.

«Στόχος της Κυβέρνησης είναι οι θέσεις αυτές να βελτιώνονται πάντοτε και ποιοτικά με ακόμα καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους. Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 310.000 συμπολίτες μας που έως το 2019 ήταν άνεργοι, βρήκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με αυτές που είχαν κατά το παρελθόν»,συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο «panic button», το οποίο «με Κοινή Υπουργική Απόφαση επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλοι οι ενήλικες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

«Αύριο, Παρασκευή 24 Μαΐου στις 10:30 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση μετά από πρόταση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.Το Σάββατο 25 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στην εκδήλωση για την ανάδειξη του Ζαγορίου ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα υπέρ της λύσης 2 κρατών στο Παλαιστινιακό - Ο κ. Κασσελάκης έχει τη λογική του 'τάζω στους πάντες τα πάντα'»

Ερωτηθείς για την προοπτική αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του ψηφίσματος του ΟΗΕ», όπου γίνεται λόγος για λύση 2 κρατών, με σύνορα έτσι όπως ήταν διαμορφωμένα πριν το 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Από εκεί και πέρα, εκτός από την άμεση κατάπαυση του πυρός, πρέπει να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντική είναι τόσο η απελευθέρωση των ομήρων, όσο και η απρόσκοπτη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» τόνισε, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τη δικαστική απόφαση περί έκδοσης εντάλματος σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Αναφορικά με τη νέα εξαγγελία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τόνισε πως η νέα αυτή πρόταση «ανέρχεται στα €2,2 δισ. τον χρόνο, άρα περίπου 9 δισ. ανά τετραετία, ενώ προστίθεται στα συνολικά 40-50 δισ. μέτρων που έχει ανακοινώσει ελαφρά τη καρδία μέχρι τώρα ο κ. Κασσελάκης.

Όπως βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να έχει τη λογική του "τάζω στους πάντες τα πάντα". Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να υλοποιεί κοστολογημένες προτάσεις και εφαρμόσιμα μέτρα. Άλλωστε, αυτό είναι που μας έχει οδηγήσει στο να έχουμε τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια, στο να μειωθεί η ανεργία των νέων, στο να είμαστε πρώτοι σε ρυθμό αύξησης διαθέσιμου εισοδήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.