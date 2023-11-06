Αυτό είναι το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και άλλων πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2021 δόθηκε σήμερα, Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 35.842,32 ευρώ. Από εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 3.692,42 ευρώ. Από ακίνητα 12.710 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 19,11 ευρώ. Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ κλπ δηλώνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ (το ποσό αυτό προκύπτει από την πώληση του μεριδίου που είχε κληρονομήσει από το σπίτι του πατέρα του στην Γλυφάδα).

Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δηλώνει έσοδα από ακίνητα 34.000 ευρώ, εισοδήματα από εφάπαξ μεταβίβαση κεφαλαίου 173.823,17 ευρώ. Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ κλπ 141.176,83 ευρώ και μερίσματα από τόκους, δικαιώματα 2,16 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, στην κατοχή του είχε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 24.542 ευρώ.

Η σύζυγός του, κατέχει από προηγούμενη χρήση τρεις τραπεζικές θυρίδες, η μία εξ αυτών μαζί με τρίτους.

Ο πρωθυπουργός, έχει οκτώ τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς 1.291.043 ευρώ και 87,12 δολάρια ΗΠΑ.

Η σύζυγος, στην γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE έχει αποταμιεύσει το ποσό των 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Στην ίδια τράπεζα, το ποσό των 17.084,86 ευρώ εκ των οποίων τις 13.470 ευρώ από προηγούμενα έτη και 3.614,82 ευρώ που απέκτησε κατά το 2021.

Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER έχει τρεχούμενο λογαριασμό 546.727 ευρώ εκ των οποίων, οι 325.085 ευρώ ήταν από εισοδήματα προηγούμενων ετών και οι 221.642 ευρώ από τα εισοδήματα του έτους. Κατέχει επίσης, μαζί τον σύζυγό της και τρίτους στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Κατέχει επίσης δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο, έναν καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 193 ευρώ από εισοδήματα έτους καθώς και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 2.817 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του έχουν εγγραφές σε 39 ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα εγγραφών σε Χανιά, Κυκλάδες και Αττική από προηγούμενες χρήσεις.

Ο πρωθυπουργός, έχει τρεις δανειακές εγγραφές. Η πρώτη από την Τράπεζα Πειραιώς αρχικού ποσού 600.000 ευρώ, που χρονολογείται από το 2007 και αποπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Το δεύτερο δάνειο από φυσικό πρόσωπο (Αλεξάνδρα Gourden) 150.000 ευρώ που ελήφθη το 2018 και έχει ημερομηνία λήξης του 2035. Επίσης, έχει μια πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό 14.796,28 ευρώ.

Η σύζυγός του, έχει τρεις εγγραφές σε δανειακές υποχρεώσεις και εγγραφές, ένα δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς (INTRUM) με οφειλόμενο ποσό 826.169 ευρώ από το 2009 με ημερομηνία εξόφλησης τον Οκτώβριο του 2039 που αφορά το 1/3 δανείου με άλλους δύο συνοφειλέτες. Ακόμη ένα καταναλωτικό δάνειο από την ALPHA BANK με υπολειπόμενο ποσό 36.662 ευρώ που ελήφθη το 2013 καθώς και μία πιστωτική κάρτα με οφειλόμενο ποσό 10.014 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, στην κυριότητά του έχει δύο ΙΧ αυτοκίνητα 875 κυβικών και 1.560 κυβικών ενώ το ΙΧ φορτηγό, 2.600 κυβικών, που είχε στην κατοχή του από το 1999 το πούλησε το 2021.

Η σύζυγός του, από προηγούμενα έτη, κατέχει ένα ΙΧ επιβατικό 2.495 κυβικών.

Ο πρωθυπουργός, κατείχε μετοχές στην εφημερίδα ΚΗΡΥΞ ΑΕ από κληρονομιά.

Η σύζυγός του, κατέχει ποσοστό κατά 83,33% σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ και ποσοστό 50% στην ομόρρυθμο εμπορική βιομηχανική εταιρεία Μ. ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ και ΣΙΑ, η οποία τελεί σε εκκαθάριση.

