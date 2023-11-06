Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου

Mε μέλη του προεδρείου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίουο,συναντήθηκε σήμερα, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, «με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ σχετικά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή",όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση του.

"Για εμάς ο ρόλος του σχολείου είναι το να καλλιεργεί τις αξίες του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, του διαλόγου και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Δεν είναι το να ποδηγετεί την ελεύθερη σκέψη των μαθητών ούτε το να τους ξεχωρίζει ανάλογα με το φύλο, την καταγωγή, το θρήσκευμα ή όποιο άλλο στοιχείο ταυτότητας. Σίγουρα, επίσης, δεν είναι το να διακρίνει τα θύματα της τρομοκρατίας ή ενός πολέμου σε αθώους και ενόχους" υπογραμμίζει και προσθέτει:

" Ο αντισημιτισμός - και κάθε μορφής τυφλός φανατισμός - είναι απέναντι στις αξίες που υπηρετούμε, γι' αυτό και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ήδη βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου για την καταπολέμησή του, όπως έχει, εξάλλου, ήδη εξαγγελθεί στις προγραμματικές δηλώσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα των δασκάλων και των καθηγητών μοχθούν για ένα καλύτερο σχολείο, για ένα ανοικτό σχολείο, απαλλαγμένο από κομματικές αντιλήψεις και πρακτικές και κυρίως από τις λογικές και το λεξιλόγιο του χθες. Είμαστε στο πλευρό όλων τους, και τους παρέχουμε στήριξη στο δύσκολο έργο που επιτελούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

