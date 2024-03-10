«Γιατί άραγε τόσο μεγάλος πανικός από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου;», σχολιάζουν πηγές της Κουμουνδούρου με αφορμή τη νέα δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
«Μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης έχει συγκεντρώσει ήδη πολλά ένσημα από την αγορά σε ανταγωνιστικά πεδία, σε αντίθεση με διάφορα ανεπάγγελτα τζάκια που μεγάλωσαν με… αστακομακαρονάδες και πλέον όταν διοικούν συγκαλύπτουν εγκλήματα; Μάλλον ο κ. Γκρίνμπεργκ βλέπει κάποιες νέες κυλιόμενες μετρήσεις τις οποίες ωστόσο βλέπουμε όλοι μας», αναφέρουν. Εν είδει «σημείωσης» οι ίδιες πηγές σχολιάζουν: «ευχαριστούμε για την παραδοχή ότι ο Στέφανος Κασσελάκης ξέρει να κάνει Tik Tok καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
