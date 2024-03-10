Εντείνεται η σύγκρουση κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασσελάκη με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις με σειρά ανακοινώσεων.

Με αιχμή δημοσιεύματα για εταιρεία του κ. Κασσελάκη που δραστηριοποιείται στο ψάρεμα αστακού, την εισαγγελική έρευνα, αλλά και τις δηλώσεις του πρώην διευθυντή οικονομικών του κόμματος οι δύο πλευρές, διατηρώντας υψηλούς τους τόνους έχουν επιδοθεί σε πόλεμο δηλώσεων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον κ. Κασσελάκη ότι σφυρίζει αδιάφορα και ψελλίζει αοριστίες αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις.

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αρνούμενος να αποκαλύψει ποιες ακριβώς είναι.

Αμήχανα ψελλίζει αοριστίες και πετάει λάσπη μέσω διαρροών, απαντώντας σε ζητήματα που δεν του τίθενται και όχι στα πραγματικά αμείλικτα ερωτήματα που εγείρονται.

Όσο ο κ. Κασσελάκης πετά την μπάλα στην εξέδρα, τόσο εκτίθεται. Από το «με λένε Στέφανο» του περασμένου Σεπτεμβρίου, πέρασαν μόλις έξι μήνες για να φτάσουμε στο «με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω».

Εμείς τον καλούμε και πάλι να απαντήσει ο ίδιος, «αδιαμεσολάβητα» όπως αρέσκεται να λέει, σε συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν:

Πόσες και ποιες εταιρείες έχει τελικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό;

Ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη;

Γνωρίζει, ως όφειλε, τι προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του κόμματος που τώρα είναι πρόεδρος;

Θα περιμένουμε. Ας το κάνει ο ίδιος - έστω μέσω Tik Tok, αφού ούτε με τις άτυπες ενημερώσεις του ΣΥΡΙΖΑ απαντά, αλλά επιλέγει την υπεκφυγή.

Είναι αξιοσημείωτο δε, ότι στην άτυπη ενημέρωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να μην πει κουβέντα για το άλλο σκέλος των ερωτημάτων που θέσαμε για τα «παρα-συστήματα» που λειτουργούσαν στο μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών του κ. Τσίπρα - όπως πλέον ομολογούν και οι ίδιοι του οι υπουργοί.

Αυτή η σιωπή σημαίνει ενοχή ή άδειασμα, ή ενδεχομένως και τα δύο».

Στη δήλωση του κ. Μαρινάκη απάντησαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμηρό σχόλιο, κάνοντας λόγο για «πανικό» της κυβέρνησης.

Γιατί άραγε τόσο μεγάλος πανικός από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου;», σχολιάζουν πηγές της Κουμουνδούρου.

«Μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης έχει συγκεντρώσει ήδη πολλά ένσημα από την αγορά σε ανταγωνιστικά πεδία, σε αντίθεση με διάφορα ανεπάγγελτα τζάκια που μεγάλωσαν με… αστακομακαρονάδες και πλέον όταν διοικούν συγκαλύπτουν εγκλήματα; Μάλλον ο κ. Γκρίνμπεργκ βλέπει κάποιες νέες κυλιόμενες μετρήσεις τις οποίες ωστόσο βλέπουμε όλοι μας», αναφέρουν. Εν είδει «σημείωσης» οι ίδιες πηγές σχολιάζουν: «ευχαριστούμε για την παραδοχή ότι ο Στέφανος Κασσελάκης ξέρει να κάνει Tik Tok καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.