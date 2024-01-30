Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του ομίλου FOURLIS Βασίλη Φουρλή και τον Andrea Colzani, Category Distribution Manager του ομίλου Inter IKEA.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε η απόφαση του ομίλου Inter IKEA να επενδύσει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον όμιλο FOURLIS, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου διεθνούς κέντρου διανομής προϊόντων, εμβαδού 50.000 τετραγωνικών μέτρων. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στον Ασπρόπυργο, θα εφοδιάζεται μέσω και του λιμανιού του Πειραιά και θα εξυπηρετεί τις αγορές της ανατολικής Μεσογείου, καλύπτοντας σε πρώτη φάση τις ανάγκες των καταστημάτων IKEA στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιορδανία, στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Στόχος είναι μελλοντικά να υποστηρίζει κι άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος.

Επισημάνθηκαν επίσης τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα ως περιφερειακός κόμβος, χάρη στις υποδομές που διαθέτει και στη στρατηγική γεωγραφική θέση της, ενώ τονίστηκε ότι παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον στο εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα μας στον κλάδο της διαμετακόμισης και αποθήκευσης.

Η επένδυση στον Ασπρόπυργο έχει προϋπολογισμό της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Στο νέο διεθνές κέντρο διανομής θα δημιουργηθούν περίπου 100 μόνιμες θέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων θέσεων υψηλής ειδίκευσης στα πεδία της μηχανογράφησης, της ανάλυσης δεδομένων, των logistics και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσατε αυτή την πολύ συναρπαστική νέα επένδυση. Επιδιώκουμε να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο στα logistics. Αυτού του είδους οι επενδύσεις στηρίζουν το κύριο επιχείρημά μας, αξιοποιούν τη μοναδική γεωγραφική μας θέση αλλά και τις υποδομές, ιδιωτικές και δημόσιες, που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Και βέβαια, μιλάμε για το λιμάνι του Πειραιά, για τη στρατηγική σημασία του Ασπροπύργου, της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της εγγύτητάς της με το λιμάνι, για τη σιδηροδρομική συνδεσιμότητα, η οποία για εμάς θα είναι ακόμα πιο σημαντική στο μέλλον.

Θα ήθελα όμως να επισημάνω δύο πτυχές αυτών που είπατε. Πρώτον, καλύτερα logistics σημαίνουν καλύτερες τιμές. Είναι σημαντικό ότι όσο καλύτερα λειτουργεί η αλυσίδα εφοδιασμού, εν τέλει αυτό σημαίνει καλύτερη τιμολόγηση για τον καταναλωτή. Σε μία εποχή αυξημένου κόστους ζωής παγκοσμίως, πρόκειται για σημαντική πτυχή. Και, ασφαλώς, οι θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης γύρω από τα logistics. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη μια νεότερη γενιά Ελλήνων που αποφασίζουν να επιλέξουν αυτόν τον κλάδο για να σταδιοδρομήσουν, σε συνδυασμό με τεχνολογικές λύσεις αιχμής αυτό βεβαίως αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή καριέρας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με βάση τον προγραμματισμό, οι εργασίες θα αρχίσουν φέτος και το κέντρο διανομής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2025. Η μονάδα θα έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα είναι εξοπλισμένη με φωτοβολταϊκά.

«Η επένδυση αυτή αποτελεί μία πολύ σημαντική επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του κόμβου. Η Ελλάδα βρίσκεται στο ιδανικό γεωγραφικό σημείο, έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, διαθέτουμε ένα λιμάνι που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Ο Πειραιάς είναι το τέταρτο λιμάνι στην Ευρώπη και το πρώτο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ώστε να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους», τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του ομίλου FOURLIS, δήλωσε: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ σε μία τόσο σημαντική ημέρα για εμάς. Ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντικη επένδυση, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον όμιλό σας. Η Inter IKEA αποφάσισε να επενδύσει σε ένα κέντρο διανομής που θα εξυπηρετεί όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Ελλάδα, η Κύπρος φυσικά, και σε δεύτερο στάδιο, η Αίγυπτος και πιθανώς άλλες χώρες. Περισσότερα από 250.000 κυβικά μέτρα εμπορευμάτων θα εκφορτώνονται στον Πειραιά και στη συνέχεια θα επαναφορτώνονται για διανομή σε όλη την ανατολική Μεσόγειο».

Ο Andrea Colzani, Category Distribution Manager της Inter IKEA, ανέφερε: «Η απόφαση να έρθουμε σε αυτή την περιοχή ήταν πολύ απλή για εμάς. Από την πλευρά των παραλαβών από την Άπω Ανατολική, την Ασία, το λιμάνι του Πειραιά θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να συντομεύσουμε τον χρόνο παράδοσης και επίσης να μεριμνήσουμε για το σκέλος της βιωσιμότητας. Αυτό είναι μέρος του σχεδίου μας, αυτό που αποκαλούμε “People Positive Plan”, για να φτάσουμε στο σημείο να μειωθεί ο αντίκτυπος των εκπομπών άνθρακα. Από την πλευρά των αποστολών, φυσικά, όπως αναφέρατε, θα είναι δυνατό να γίνουν παραδόσεις, να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι χώρες, με πολύ ταχύτερο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές είναι πολύ καλές. Το λιμάνι του Πειραιά είναι κάτι που υπολογίζουμε ως παράμετρο, με άλλα λιμάνια, και λειτουργεί καλά. Πιστεύουμε, λοιπόν, απόλυτα ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτή την πτυχή».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Βίκυ Λοΐζου και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.